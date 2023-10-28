28 октября состоялся матч 13-го тура первого дивизиона Польши между командами «Лехия» Гданьск и «Сталь» Жешув. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Украинский полузащитник «Лехии» Максим Хлань вышел на поле с первых минут и провел весь поединок.

На 35-й минуте Хлань открыл счет в матче. Для Хланя этот гол стал первым в футболке польского клуба.

20-летний Хлань присоединился к клубу из Гданьска в сентябре, перейдя на правах свободного агента. Это его второе результативное действие за новую команду в 5 матчах. На его счету также 1 ассист.

ВИДЕО. Украинец Хлань забил первый гол за Лехию в чемпионате Польши