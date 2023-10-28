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Польша
28 октября 2023, 21:11 | Обновлено 28 октября 2023, 21:20
335
0

ВИДЕО. Украинец Хлань забил первый гол за Лехию в чемпионате Польши

Максим помог команде обыграть «Сталь» Жешув со счетом 2:1

28 октября 2023, 21:11 | Обновлено 28 октября 2023, 21:20
335
0
ВИДЕО. Украинец Хлань забил первый гол за Лехию в чемпионате Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

28 октября состоялся матч 13-го тура первого дивизиона Польши между командами «Лехия» Гданьск и «Сталь» Жешув. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Украинский полузащитник «Лехии» Максим Хлань вышел на поле с первых минут и провел весь поединок.

На 35-й минуте Хлань открыл счет в матче. Для Хланя этот гол стал первым в футболке польского клуба.

20-летний Хлань присоединился к клубу из Гданьска в сентябре, перейдя на правах свободного агента. Это его второе результативное действие за новую команду в 5 матчах. На его счету также 1 ассист.

ВИДЕО. Украинец Хлань забил первый гол за Лехию в чемпионате Польши

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Лехия Гданьск Максим Хлань видео голов и обзор чемпионат Польши по футболу
Источник Sport.ua
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