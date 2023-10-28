ВИДЕО. Украинец Хлань забил первый гол за Лехию в чемпионате Польши
Максим помог команде обыграть «Сталь» Жешув со счетом 2:1
28 октября состоялся матч 13-го тура первого дивизиона Польши между командами «Лехия» Гданьск и «Сталь» Жешув. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Украинский полузащитник «Лехии» Максим Хлань вышел на поле с первых минут и провел весь поединок.
На 35-й минуте Хлань открыл счет в матче. Для Хланя этот гол стал первым в футболке польского клуба.
20-летний Хлань присоединился к клубу из Гданьска в сентябре, перейдя на правах свободного агента. Это его второе результативное действие за новую команду в 5 матчах. На его счету также 1 ассист.
ВИДЕО. Украинец Хлань забил первый гол за Лехию в чемпионате Польши
Maksym Khlan daje prowadzenie @LechiaGdanskSA !⚽️ #LGDSTA 1:0— Fortuna 1 Liga (@_1liga_) October 28, 2023
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