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  4. ОФИЦИАЛЬНО: Максим Хлань – игрок Лехии
Польша
04 сентября 2023, 23:47 |
138
0

ОФИЦИАЛЬНО: Максим Хлань – игрок Лехии

Украинский полузащитник присоединился к польскому клубу

04 сентября 2023, 23:47 |
138
0
ОФИЦИАЛЬНО: Максим Хлань – игрок Лехии
lechia.pl. Максим Хлань

20-летний украинский полузащитник Максим Хлань стал игроком польской «Лехии», сообщает официальный сайт клуба.

Президент Лехии Паоло Урфер прокомментировал данное подписание.

«Мы начали общаться с Максимом несколько недель назад. Было непросто убедить его, что «Лехия» для него лучший выбор, но как только он приехал в Гданьск и увидел наш стадион, все сомнения развеялись.

«Максим умеет очаровывать на поле. Тренер может использовать его на любой позиции в атаке. Он быстрый и знает, что делать с мячом» – сказал Урфер.

Максим Хлань стал игроком польского клуба на правах свободного агента, ранее Хлань расторг контракт с «Зарей» в одностороннем порядке.

Напомним, за гданьскую «Лехию» также выступают еще два украинских футболиста: вратарь Богдан Сарнавский и полузащитник Иван Желизко. Цвета польского клуба также защищает экс-лидер «Кривбасса» – боснийский хавбек Рифет Капич.

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Источник Lechia.net
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