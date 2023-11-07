Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом

6 ноября в Лондоне состоялся центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал «Челси». «Пенсионеры» одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Украинский нападающий «синих» Михаил Мудрик начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 58-й минуте игры, заменив Энцо Фернандеса. Украинец с учетом добавленного арбитром времени провел на поле 42 минуты. На 89-й минуте вингер получил желтую карточку и результативными действиями в матче не отметился. Мудрик заработал от авторитетного портала WhoScored оценку в 6.8 балла.

Лучшим игроком поединка был признан автор хет-трика Николас Джексон, он получил солидные 9.5 балла.