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Англия
07 ноября 2023, 00:45 | Обновлено 07 ноября 2023, 01:01
1312
2

Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом

«Челси» победил соперника со счетом 4:1

07 ноября 2023, 00:45 | Обновлено 07 ноября 2023, 01:01
1312
2
Сыграл 42 минуты. Стала известна оценка Мудрика за матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября в Лондоне состоялся центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал «Челси». «Пенсионеры» одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Украинский нападающий «синих» Михаил Мудрик начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 58-й минуте игры, заменив Энцо Фернандеса. Украинец с учетом добавленного арбитром времени провел на поле 42 минуты. На 89-й минуте вингер получил желтую карточку и результативными действиями в матче не отметился. Мудрик заработал от авторитетного портала WhoScored оценку в 6.8 балла.

Лучшим игроком поединка был признан автор хет-трика Николас Джексон, он получил солидные 9.5 балла.

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Михаил Мудрик в игре. Украинец появился на поле в матче Тоттенхэм – Челси
WhoScored Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Тоттенхэм - Челси лучший игрок Николас Джексон
Источник Sport.ua
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ALM
Суперник грає удевятьох, простору багато. У Мудріли ні одного нормального забігу.
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