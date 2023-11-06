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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 10:44 |
2256
3

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Металлиста 1925 Эдмар покинул команду

Клуб подтвердил уход наставника

06 ноября 2023, 10:44 |
2256
3
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Металлиста 1925 Эдмар покинул команду
ФК Металлист 1925. Эдмар

Клуб УПЛ «Металлист 1925» на официальном сайте подтвердил уход наставника Эдмара, который уже попрощался с игроками и клубом.

Харьковчане подтвердили, что у Эдмара появился вариант продолжения карьеры в другой стране.

Эдмар с октября прошлого года работал с командой тренерским дуэтом вместе с Олегом Голодюком. С того времени «Металлист 1925» добыл 8 побед, 14 раз сыграл вничью и 14 раз проиграл.

Сейчас команда находится на 9-й позиции УПЛ.

Наставником останется Голодюк.

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Металлист 1925 Эдмар Украинская Премьер-лига отставка
Источник ФК Металлист 1925
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Комментарии 3
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icebeer
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+3
Kovaleff
Два тренера - это нонсенс.
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0
CheMP
вот это да! Черноморец проиграв уволил тренера выигравшей команды 
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0
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