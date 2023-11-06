ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Металлиста 1925 Эдмар покинул команду

Клуб УПЛ «Металлист 1925» на официальном сайте подтвердил уход наставника Эдмара, который уже попрощался с игроками и клубом.

Харьковчане подтвердили, что у Эдмара появился вариант продолжения карьеры в другой стране.

Эдмар с октября прошлого года работал с командой тренерским дуэтом вместе с Олегом Голодюком. С того времени «Металлист 1925» добыл 8 побед, 14 раз сыграл вничью и 14 раз проиграл.

Сейчас команда находится на 9-й позиции УПЛ.

Наставником останется Голодюк.