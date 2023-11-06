Украина. Премьер лига06 ноября 2023, 10:44 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Металлиста 1925 Эдмар покинул команду
Клуб подтвердил уход наставника
06 ноября 2023, 10:44 |
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Клуб УПЛ «Металлист 1925» на официальном сайте подтвердил уход наставника Эдмара, который уже попрощался с игроками и клубом.
Харьковчане подтвердили, что у Эдмара появился вариант продолжения карьеры в другой стране.
Эдмар с октября прошлого года работал с командой тренерским дуэтом вместе с Олегом Голодюком. С того времени «Металлист 1925» добыл 8 побед, 14 раз сыграл вничью и 14 раз проиграл.
Сейчас команда находится на 9-й позиции УПЛ.
Наставником останется Голодюк.
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