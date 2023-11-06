В понедельник, 6 ноября, состоялся поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и киевская «Оболонь». Игра прошла во Львове на поле «Арены Львов» и закончилась ничьей 2:2.

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Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Рух» – «Оболонь» – 2:2.

Квасница, 3, Карабин, 83 - Суханов, 37, Краснопир, 48.

Слюбик, 33, Эдсон, 53, Роман, 60, Квасниця, 70 - Прокопенко, 88, Вовкун, 90+5.

«Рух»: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Пастух (Карабін, 80), Сапуга, Эдсон (Плюман, 63) - Квасница, Теслюк (Соломон, 63), Рунич (Таллес, 51).

«Оболонь»: Кичак - Прокопенко, Лукьянчук, Карась, Дубко, Осман - Слободян (Груша, 59), Косовский, Черненко (Фатеев, 85), Дубко - Суханов (Вовкун, 78), Краснопир.

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

«Арена Львов» (Львов).

РУХ - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА