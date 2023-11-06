В понедельник, 6 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и киевская «Оболонь». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 19:00.

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«Рух» остался на пятом месте после домашнего поражения в матче с «Днепром-1» и имеет безвыигрышную серию в УПЛ с 19 августа. «Оболонь» потерпела два поражения 0:3 и еще не играла вничью на чужих полях в УПЛ. Тренер «Оболони» сталкивается с кадровыми проблемами из-за перебора желтых карточек. Трех игроков основного состава – Мороза, Приймака и Таранухи – – не будет на игре против «Руха».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Оболонь» в украинской версии сайта.