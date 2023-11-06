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Рух Львов
06.11.2023 19:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 05:56 |
20
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Рух – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13 тура Украинской Премьер-лиги

06 ноября 2023, 05:56 |
20
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Рух – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Рух. Юрій Панькив

В понедельник, 6 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и киевская «Оболонь». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Рух» остался на пятом месте после домашнего поражения в матче с «Днепром-1» и имеет безвыигрышную серию в УПЛ с 19 августа. «Оболонь» потерпела два поражения 0:3 и еще не играла вничью на чужих полях в УПЛ. Тренер «Оболони» сталкивается с кадровыми проблемами из-за перебора желтых карточек. Трех игроков основного состава – Мороза, Приймака и Таранухи – – не будет на игре против «Руха».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Оболонь» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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