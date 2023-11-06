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Чемпионат Украины
Рух Львов
06.11.2023 19:00 – FT 2 : 2
Оболонь
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 22:35 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:39
107
0

Рух – Оболонь – 2:2. Бились с первой до последней. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

06 ноября 2023, 22:35 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:39
107
0
Рух – Оболонь – 2:2. Бились с первой до последней. Видео голов, обзор матча
УПЛ

В понедельник, 6 ноября, во Львове в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Рух» и киевская «Оболонь».

Встреча завершилась вничью 2:2. У «Руха» голы забили Квасница и Карабин, у «пивоваров» отличились Суханов и Краснопир.

Рух – Оболонь – 2:2. Видео голов, обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Оболонь).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Суханов (Оболонь).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
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видео голов и обзор Рух Львов Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Краснопир Илья Квасница Сергей Суханов Ярослав Карабин
Источник Sport.ua
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