Украина. Премьер лига06 ноября 2023, 22:35 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:39
107
0
Рух – Оболонь – 2:2. Бились с первой до последней. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор поединка УПЛ
06 ноября 2023, 22:35 | Обновлено 06 ноября 2023, 22:39
107
0
В понедельник, 6 ноября, во Львове в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Рух» и киевская «Оболонь».
Встреча завершилась вничью 2:2. У «Руха» голы забили Квасница и Карабин, у «пивоваров» отличились Суханов и Краснопир.
Рух – Оболонь – 2:2. Видео голов, обзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Оболонь).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Суханов (Оболонь).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 ноября 2023, 16:55 68
Украинский журналист объяснил, почему Украина должна сыграть против «Лехии»
Футбол | 06 ноября 2023, 19:10 9
Украинский журналист – о трансферной политике киевлян
Футбол | 06.11.2023, 21:45
Футбол | 06.11.2023, 18:49
Бокс | 06.11.2023, 14:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.11.2023, 21:46 5
04.11.2023, 17:14 1
05.11.2023, 05:35 2
06.11.2023, 02:30 9
05.11.2023, 05:17
04.11.2023, 16:56 41