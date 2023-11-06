В понедельник, 6 ноября, во Львове в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Рух» и киевская «Оболонь».

Встреча завершилась вничью 2:2. У «Руха» голы забили Квасница и Карабин, у «пивоваров» отличились Суханов и Краснопир.

Рух – Оболонь – 2:2. Видео голов, обзор матча