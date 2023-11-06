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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы недовольны результатом»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 21:56 |
414
1

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы недовольны результатом»

Главный тренер «Руха» прокомментировал ничью с «Оболонью»

06 ноября 2023, 21:56 |
414
1
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы недовольны результатом»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (2:2) в матче 13-го тура УПЛ:

«Сегодня мы недовольны результатом. Команда настраивалась на победу. Игра началась удачно – забили гол, контролировали ситуацию на поле. Но неуверенные действия защиты привели к тому, что мы пропустили два гола.

Это объясняется возрастом наших футболистов, впрочем они должны сделать выводы, чтобы такое больше не повторилось. Когда вратарь и защитники играют неуверенно, это настроение передается всей команде. Нужно, чтобы они играли надежно и заряжали своей уверенностью партнеров.

Нам нужно было усиливать атаку, чтобы сравнять счет и постараться выиграть матч. Игроки, которые вышли на замену, хорошо проявили себя. Карабин забил гол и имел еще один момент чтобы отличиться снова.

Нам не хватало Климчука, но «Рух» дважды забил, было много моментов. Я не хочу, чтобы мы были зависимы от одного футболиста, для этого команда должна расти. Надо, чтобы игроки сделали выводы из этих ошибок. Сейчас мы играем в более эмоциональный футбол – иногда не хватает мастерства. «Рух» не будет отходить от своих принципов и будет играть в свой привычный атакующий футбол».

Эта ничья оставляет «Рух» на 5-м месте в турнирной таблице. В 13 турах чемпионата львовяне набрали 21 очко.

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Источник ФК Рух Львов
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Комментарии 1
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Oleg Dykyy
Звичайно невдоволені. Команда, що виграє у Кривбасу, Зорі, має шанс на виграш у Шахтаря, зливає геть усі матчі з аутсайдерами. Якби один... А так, це вже стало нормою Як це назвати?!
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