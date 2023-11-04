В понедельник, 6 ноября, «Рух» в рамках заключительного матча 13-го тура УПЛ на стадионе «Арена Львов» будет принимать «Оболонь». Руховцы удерживают домашнюю безголевую серию в чемпионате, которая длится 272 минуты.

Рух

Руховцы после домашнего поражения в перенесенном матче с «Днепром-1» остались на пятом месте в турнирной таблице. К первому в УПЛ поединку с «Оболонью» подопечные Виталия Пономарева подошли с безвыигрышной домашней клубной рекордной серией, которая еще с 19 августа продолжается в чемпионате 6 игр: пять ничьих и поражение.

Руховцы кроме домашней содержат и общую безголевую серию в УПЛ, которая длится 182 минуты. Ветеран «Руха» Юрий Климчук может сыграть 110-й раз за «желто-черных» во всех турнирах и стать новым клубным рекордсменом, опередив на одну игру Юрия Копину.

Оболонь

«Оболонь» приедет во Львов после двух крупных поражений со счетом 0:3. Сначала подопечные Валерия Иващенко уступили в чемпионате в гостях черкасскому ЛНЗ, а в четверг дома в кубковой игре проиграли «Ворскле». «Оболонь» на полях соперников в гостях еще не играла вничью в УПЛ в 6-ти играх: две победы и четыре поражения. Общий безничейный сериал столичного клуба длится в чемпионате 4 игры: две победы и два поражения.

К игре с «Рухом» у тренера «Оболони» возникли кадровые проблемы. Из-за перебора желтых карточек игру пропустят три игрока основного состава – Тарас Мороз, Владислав Приймак и Ростислав Тарануха.

Статистика встреч

Ранее «Рух» и «Оболонь» встречались только в Первой лиге, где сыграли 6 игр. И в этом противостоянии пока равенство сил: по две победы каждого клуба и две ничьи. В последний раз «Рух» в чемпионатах принимал «Оболонь», тогда еще называвшуюся «Оболонь-Бровар», 21 сентября 2019 года и уступил со счетом 0:1. На 15-й минуте игры на стадионе СКИФ неожиданно «срезал» мяч в свои ворота бразильский защитник руховцев Леандру. В общем, безвыигрышная серия «желто-черных» с «пивоварами» длится четыре игры: две ничьи и два поражения. При этом в этих матчах руховцы голов в ворота «Оболони» не забивали.

Фемида

Арбитром встречи назначен Дмитрий Кубряк (Одесса), который проведет лишь 3-й матч в УПЛ. Ранее «Рух» при Кубряке еще не играл в чемпионатах, а «Оболонь» при этом арбитре провела одну игру в УПЛ, победив дома «Металлист 1925».

Прогноз на противостояние

«Рух» удерживает в чемпионате затяжной домашний безвыигрышный сериал, который длится 6 игр, и настроен прервать его. «Оболонь» в предыдущих двух матчах чемпионата очков не набирала. В предстоящей встрече прогнозируем будет победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Герета, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Пидгурский, Пастух, Теслюк, Рунич, Климчук.

«Оболонь»: Рыбка, Осман, Карась, Вовкун, Фатеев, Суханов, Черненко, Груша, Слободян, Чернов, Краснопир.

6 ноября, понедельник