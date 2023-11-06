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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 18:42 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:15
1764
1

Источник: Эдмар возглавит клуб из Казахстана. Он будет тренировать Шахова

Бразильско-украинский наставник 6 ноября официально покинул «Металлист» 1925

06 ноября 2023, 18:42 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:15
1764
1
Источник: Эдмар возглавит клуб из Казахстана. Он будет тренировать Шахова
ФК Металлист 1925. Эдмар

43-летний украинский специалист бразильского происхождения Эдмар может продолжить тренерскую карьеру в клубе из Казахстана.

Об этом сообщает «Український футбол». По информации источника, Эдмар може возглавить «Тобол».

6 ноября коуч официально покинул «Металлист 1925». Ранее Sport.ua уже сообщал о том, что Эдмар ушел из харьковской команды ради работы за границей.

Интересно, что в ФК «Тобол» играет украинский футболист Евгений Шахов. Ранее «Тобол» с Шаховым выиграл Кубок Казахстана.

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Тобол Эдмар назначение тренера Металлист 1925 Евгений Шахов чемпионат Казахстана по футболу
Источник Украинский футбол
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Flying Cat
Може ще поновить кар'єру. Казахських золотий м’яч отримає. 
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