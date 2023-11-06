Источник: Эдмар возглавит клуб из Казахстана. Он будет тренировать Шахова

43-летний украинский специалист бразильского происхождения Эдмар может продолжить тренерскую карьеру в клубе из Казахстана.

Об этом сообщает «Український футбол». По информации источника, Эдмар може возглавить «Тобол».

6 ноября коуч официально покинул «Металлист 1925». Ранее Sport.ua уже сообщал о том, что Эдмар ушел из харьковской команды ради работы за границей.

Интересно, что в ФК «Тобол» играет украинский футболист Евгений Шахов. Ранее «Тобол» с Шаховым выиграл Кубок Казахстана.