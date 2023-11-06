Украина. Премьер лига06 ноября 2023, 18:42 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:15
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Источник: Эдмар возглавит клуб из Казахстана. Он будет тренировать Шахова
Бразильско-украинский наставник 6 ноября официально покинул «Металлист» 1925
06 ноября 2023, 18:42 | Обновлено 06 ноября 2023, 20:15
1764
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43-летний украинский специалист бразильского происхождения Эдмар может продолжить тренерскую карьеру в клубе из Казахстана.
Об этом сообщает «Український футбол». По информации источника, Эдмар може возглавить «Тобол».
6 ноября коуч официально покинул «Металлист 1925». Ранее Sport.ua уже сообщал о том, что Эдмар ушел из харьковской команды ради работы за границей.
Интересно, что в ФК «Тобол» играет украинский футболист Евгений Шахов. Ранее «Тобол» с Шаховым выиграл Кубок Казахстана.
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