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05 ноября 2023, 03:40 | Обновлено 05 ноября 2023, 03:44
87
0

Шахов помешал Макаренко и Беседину сделать золотой дубль в Казахстане

Состоялся финал Кубка в этой стране

05 ноября 2023, 03:40 | Обновлено 05 ноября 2023, 03:44
87
0
Шахов помешал Макаренко и Беседину сделать золотой дубль в Казахстане
ФК Ордабасы

«Тобол» благодаря единственному голу Чеснокова обыграл «Ордабасы». Обладателем Кубка Казахстана стал Евгений Шахов. В финале он противостоял Артему Беседину и Евгению Макаренко. Все три украинца вышли на финал в основном составе своих команд.

Но Беседину и Макаренко не приходится сильно расстраиваться. Они ранее помогли «Ордабасы» впервые в истории стать чемпионом Казахстана. А сейчас просто упустили возможность сделать золотой дубль.

Кубок Казахстана

Финал, «Астана Арена»

«Ордабасы» «Тобол» 0:1

Гол: Чесноков, 68 (0:1).

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Кубок Казахстана по футболу Евгений Макаренко Артем Беседин Евгений Шахов Ордабасы Тобол
Источник Sport.ua
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