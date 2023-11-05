Шахов помешал Макаренко и Беседину сделать золотой дубль в Казахстане

«Тобол» благодаря единственному голу Чеснокова обыграл «Ордабасы». Обладателем Кубка Казахстана стал Евгений Шахов. В финале он противостоял Артему Беседину и Евгению Макаренко. Все три украинца вышли на финал в основном составе своих команд.

Но Беседину и Макаренко не приходится сильно расстраиваться. Они ранее помогли «Ордабасы» впервые в истории стать чемпионом Казахстана. А сейчас просто упустили возможность сделать золотой дубль.

Кубок Казахстана

Финал, «Астана Арена»

«Ордабасы» – «Тобол» – 0:1

Гол: Чесноков, 68 (0:1).