Шахов помешал Макаренко и Беседину сделать золотой дубль в Казахстане
Состоялся финал Кубка в этой стране
«Тобол» благодаря единственному голу Чеснокова обыграл «Ордабасы». Обладателем Кубка Казахстана стал Евгений Шахов. В финале он противостоял Артему Беседину и Евгению Макаренко. Все три украинца вышли на финал в основном составе своих команд.
Но Беседину и Макаренко не приходится сильно расстраиваться. Они ранее помогли «Ордабасы» впервые в истории стать чемпионом Казахстана. А сейчас просто упустили возможность сделать золотой дубль.
Кубок Казахстана
Финал, «Астана Арена»
«Ордабасы» – «Тобол» – 0:1
Гол: Чесноков, 68 (0:1).
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