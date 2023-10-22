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22 октября 2023, 18:39 |
766
0

Ордабасы с Бесединым и Макаренко впервые стал чемпионом Казахстана

Украинские легионеры привели клуб к историческому достижению

22 октября 2023, 18:39 |
766
0
Ордабасы с Бесединым и Макаренко впервые стал чемпионом Казахстана
ФК Ордабасы

Футбольный клуб «Ордабасы» впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана.

22 октября состоялся матч «Ордабасы» – «Шахтер» Караганды (3:1). Победа позволила клубу, в котором играют украинцы Артем Беседин и Евгений Макаренко, впервые в своей истории выиграть национальное первенство Казахстана. Интересно, что третий гол «Ордабасы» забил именно экс-форвард «Динамо» Киев.

ВИДЕО. Артем Беседин забил за «Ордабасы».

Всего на счету Артема Беседина 2 гола в 8 матчах за казахский клуб. Евгений Макаренко также играет результативно: 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в 8 поединках. Оба украинца присоединились к клубу летом, подписав контракты на правах свободных агентов.

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Ордабасы Артем Беседин Евгений Макаренко чемпионат Казахстана по футболу
Источник Sport.ua
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