Ордабасы с Бесединым и Макаренко впервые стал чемпионом Казахстана

Футбольный клуб «Ордабасы» впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана.

22 октября состоялся матч «Ордабасы» – «Шахтер» Караганды (3:1). Победа позволила клубу, в котором играют украинцы Артем Беседин и Евгений Макаренко, впервые в своей истории выиграть национальное первенство Казахстана. Интересно, что третий гол «Ордабасы» забил именно экс-форвард «Динамо» Киев.

ВИДЕО. Артем Беседин забил за «Ордабасы».

Всего на счету Артема Беседина 2 гола в 8 матчах за казахский клуб. Евгений Макаренко также играет результативно: 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в 8 поединках. Оба украинца присоединились к клубу летом, подписав контракты на правах свободных агентов.