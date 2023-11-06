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  4. ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Чемпионат Европы
06 ноября 2023, 16:55 |
671
3

ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»

Украинский журналист объяснил, почему Украина должна сыграть против «Лехии»

06 ноября 2023, 16:55 |
671
3
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал, почему сборная Украины проведет товарищеский матч против польской «Лехии» за несколько дней до поединка последнего тура отбора на Евро-2024 против команды Италии:

«Один из важнейших козырей в преддверии матча против Италии – то, что итальянцы 17 ноября будут играть против Северной Македонии, тогда как у нас появлялось свободное окно и мы могли целенаправленно готовиться против «Скуадра Адзурри» и надеяться, что она потратит много сил за три дня до нашей очной встречи.

Так вот. Конечно, итальянцы понимают наш козырь и начали оказывать давление на УЕФА. А УЕФА что? Прогнулась на стороне Италии и заставляет нашу ассоциацию сыграть контрольный матч перед матчем с Италией.

Сергей Ребров – против, он этого не хотел, не планировал, но УЕФА нас заставила. Они даже соперника сами нашли – сборную Лаоса и склоняли к тому, что нужно сыграть именно 17 ноября.

Честно, я в а**е от этого. Сборную заставляют играть матч, который она не хочет играть, который ей не нужен, заставляют на самом высоком уровне. А со стороны нашего самого высокого уровня – молчание, Facebook закрыли.

В итоге нашему тренерскому штабу удалось распетлять эту историю, сборная таки сыграет контрольный поединок, но сыграет 16 ноября в Гданьске. Там команда Сергея Реброва проведет закрытый матч против местной «Лехии». Договорились провести по 10 замен, потому глобально получится тренировочное занятие», – рассказал Вацко.

Матч Украина – Лехия состоится в Гданьске 16 ноября, где Украина и проведет свой ноябрьский сбор. 20 ноября в Леверкузене сборная Украины проведет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии.

По теме:
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Виктор Вацко сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Украина - Италия Евро-2024 УЕФА Лехия Гданьск товарищеские матчи
Источник Вацко Live
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Болела
Я дивлюсь,  УЄФА так вже прямо не трошки ох@@ло.
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+1
Муґунот Уух
надо было соглашаться на Лаос. но демонстративно привезти на этот т.н "товарищеский" матч состав, набранный из 1 и 2 лиг. и пусть бы макаронники изошли на соус болоньезе
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0
Tasha19
То хай на товарняк резервістів випускають, а основа готується до Італії.
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0
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