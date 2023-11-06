ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Украинский журналист объяснил, почему Украина должна сыграть против «Лехии»
Украинский журналист Виктор Вацко рассказал, почему сборная Украины проведет товарищеский матч против польской «Лехии» за несколько дней до поединка последнего тура отбора на Евро-2024 против команды Италии:
«Один из важнейших козырей в преддверии матча против Италии – то, что итальянцы 17 ноября будут играть против Северной Македонии, тогда как у нас появлялось свободное окно и мы могли целенаправленно готовиться против «Скуадра Адзурри» и надеяться, что она потратит много сил за три дня до нашей очной встречи.
Так вот. Конечно, итальянцы понимают наш козырь и начали оказывать давление на УЕФА. А УЕФА что? Прогнулась на стороне Италии и заставляет нашу ассоциацию сыграть контрольный матч перед матчем с Италией.
Сергей Ребров – против, он этого не хотел, не планировал, но УЕФА нас заставила. Они даже соперника сами нашли – сборную Лаоса и склоняли к тому, что нужно сыграть именно 17 ноября.
Честно, я в а**е от этого. Сборную заставляют играть матч, который она не хочет играть, который ей не нужен, заставляют на самом высоком уровне. А со стороны нашего самого высокого уровня – молчание, Facebook закрыли.
В итоге нашему тренерскому штабу удалось распетлять эту историю, сборная таки сыграет контрольный поединок, но сыграет 16 ноября в Гданьске. Там команда Сергея Реброва проведет закрытый матч против местной «Лехии». Договорились провести по 10 замен, потому глобально получится тренировочное занятие», – рассказал Вацко.
Матч Украина – Лехия состоится в Гданьске 16 ноября, где Украина и проведет свой ноябрьский сбор. 20 ноября в Леверкузене сборная Украины проведет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии.
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