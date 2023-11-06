Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют

С 3 по 6 ноября состоялись матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Пять поединков из восьми завершились вничью. Пополнили свой актив тремя очками только «Шахтер», «Днепр-1» и «Металлист 1925».

На первой позиции остается криворожский «Кривбасс» (27 очков), который сыграл вничью (1:1) с «Полесьем» (26 баллов, 3-е место).

Лидера по очкам (27) догнал «Днепр-1» благодаря победе в многострадальной игре с «Александрией» (1:0), которая прерывалась 4 раза из-за воздушной тревоги.

Меньше всех очков потерял донецкий «Шахтер», обыгравший «Динамо» в Классическом дерби (1:0). Горняки набрали 24 пункта и занимают 4-е место, имея две игры в запасе.

Киевское «Динамо», оставшись с 16 очками (три матча в резерве), находится лишь на 8-й позиции. На посту главного тренера команды Александр Шовковский сменил Мирчу Луческу.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 13-го тура находятся «Верес» (8 баллов) и «Минай» (6 пунктов).

🏆 УПЛ. 13-й тур, 3–6 ноября

🔹 03.11. 17:00. Динамо Киев – Шахтер – 0:1

– 0:1 🔹 04.11. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Колос – 1:1

🔹 05.11. 13:00. Минай – Ворскла – 0:0

🔹 05.11. 15:00. Металлист 1925 – Черноморец – 2:1

– Черноморец – 2:1 🔹 05.11. 17:00. Верес – Заря – 2:2

🔹 06.11. 15:00. Полесье – Кривбасс – 1:1

🔹 06.11. 17:00. Днепр-1 – Александрия – 1:0

– Александрия – 1:0 🔹 06.11. 19:00. Рух – Оболонь – 2:2

Турнирная таблица УПЛ