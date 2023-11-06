Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Киевское «Динамо» после неудачи в Классическом занимает лишь 8-е место
С 3 по 6 ноября состоялись матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
Пять поединков из восьми завершились вничью. Пополнили свой актив тремя очками только «Шахтер», «Днепр-1» и «Металлист 1925».
На первой позиции остается криворожский «Кривбасс» (27 очков), который сыграл вничью (1:1) с «Полесьем» (26 баллов, 3-е место).
Лидера по очкам (27) догнал «Днепр-1» благодаря победе в многострадальной игре с «Александрией» (1:0), которая прерывалась 4 раза из-за воздушной тревоги.
Меньше всех очков потерял донецкий «Шахтер», обыгравший «Динамо» в Классическом дерби (1:0). Горняки набрали 24 пункта и занимают 4-е место, имея две игры в запасе.
Киевское «Динамо», оставшись с 16 очками (три матча в резерве), находится лишь на 8-й позиции. На посту главного тренера команды Александр Шовковский сменил Мирчу Луческу.
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 13-го тура находятся «Верес» (8 баллов) и «Минай» (6 пунктов).
🏆 УПЛ. 13-й тур, 3–6 ноября
- 🔹 03.11. 17:00. Динамо Киев – Шахтер – 0:1
- 🔹 04.11. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Колос – 1:1
- 🔹 05.11. 13:00. Минай – Ворскла – 0:0
- 🔹 05.11. 15:00. Металлист 1925 – Черноморец – 2:1
- 🔹 05.11. 17:00. Верес – Заря – 2:2
- 🔹 06.11. 15:00. Полесье – Кривбасс – 1:1
- 🔹 06.11. 17:00. Днепр-1 – Александрия – 1:0
- 🔹 06.11. 19:00. Рух – Оболонь – 2:2
Турнирная таблица УПЛ
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