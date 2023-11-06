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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 06 ноября 2023, 23:06
1191
0

Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют

Киевское «Динамо» после неудачи в Классическом занимает лишь 8-е место

06 ноября 2023, 22:50 | Обновлено 06 ноября 2023, 23:06
1191
0
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
УПЛ

С 3 по 6 ноября состоялись матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Пять поединков из восьми завершились вничью. Пополнили свой актив тремя очками только «Шахтер», «Днепр-1» и «Металлист 1925».

На первой позиции остается криворожский «Кривбасс» (27 очков), который сыграл вничью (1:1) с «Полесьем» (26 баллов, 3-е место).

Лидера по очкам (27) догнал «Днепр-1» благодаря победе в многострадальной игре с «Александрией» (1:0), которая прерывалась 4 раза из-за воздушной тревоги.

Меньше всех очков потерял донецкий «Шахтер», обыгравший «Динамо» в Классическом дерби (1:0). Горняки набрали 24 пункта и занимают 4-е место, имея две игры в запасе.

Киевское «Динамо», оставшись с 16 очками (три матча в резерве), находится лишь на 8-й позиции. На посту главного тренера команды Александр Шовковский сменил Мирчу Луческу.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 13-го тура находятся «Верес» (8 баллов) и «Минай» (6 пунктов).

🏆 УПЛ. 13-й тур, 3–6 ноября

  • 🔹 03.11. 17:00. Динамо Киев – Шахтер – 0:1
  • 🔹 04.11. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Колос – 1:1
  • 🔹 05.11. 13:00. Минай – Ворскла – 0:0
  • 🔹 05.11. 15:00. Металлист 1925 – Черноморец – 2:1
  • 🔹 05.11. 17:00. Верес – Заря – 2:2
  • 🔹 06.11. 15:00. Полесье – Кривбасс – 1:1
  • 🔹 06.11. 17:00. Днепр-1 – Александрия – 1:0
  • 🔹 06.11. 19:00. Рух – Оболонь – 2:2

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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