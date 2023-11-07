6 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 58-й минуте вместо Энцо Фернандеса.

На 89-й Мудрик получил желтую карточку. Украинец не успевал до мяча, голкипер «шпор» Гульельмо Викарио был первым на выходе. Мудрик не успел остановиться и пытался перепрыгнуть вратаря. Но в итоге наступил на ногу Викарио, за что и увидел перед собой «горчичник».

❗️ ВИДЕО. Наступил на ногу киперу. За что Мудрик получил желтую в матче АПЛ?

На 90+7-й Михаил мог забить, если бы Николас Джексон отдал бы на него пас. Но форвард решил реализовать момент самостоятельно и оформил хет-трик.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Челси – 1:4