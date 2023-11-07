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  4. ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
Англия
07 ноября 2023, 04:43 |
305
0

ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас

Форвард «Челси» оформил хет-трик, но мог отдать голевой пас на Михаила

07 ноября 2023, 04:43 |
305
0
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

6 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «пенсионеров».

Хет-триком в этом поединке отметился хет-триком 22-летний сенегальский форвард Николас Джексон.

3-й мяч нападающий забил 90+7-й минуте.

Николас выбежал в атаку вместе с украинцем Михаилом Мудриком. У Джексона был шанс отдать пас на Михаила, он даже собирался это сделать, но в последний момент решил обыграть голкипера и пробить.

Интересно, что украинский вингер не стал сразу бежать и поздравлять Джексона с хет-триком.

ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас

Видеообзор матча Тоттенхэм – Челси – 1:4

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фото Михаил Мудрик Николас Джексон Тоттенхэм Челси Тоттенхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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