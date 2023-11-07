ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
Форвард «Челси» оформил хет-трик, но мог отдать голевой пас на Михаила
6 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «пенсионеров».
Хет-триком в этом поединке отметился хет-триком 22-летний сенегальский форвард Николас Джексон.
3-й мяч нападающий забил 90+7-й минуте.
Николас выбежал в атаку вместе с украинцем Михаилом Мудриком. У Джексона был шанс отдать пас на Михаила, он даже собирался это сделать, но в последний момент решил обыграть голкипера и пробить.
Интересно, что украинский вингер не стал сразу бежать и поздравлять Джексона с хет-триком.
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
Видеообзор матча Тоттенхэм – Челси – 1:4
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