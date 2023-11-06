Четыре тревоги и незасчитанный гол-красавец. Днепр-1 победил Александрию

В понедельник, 6 ноября, в матче 13-го тура чемпионата Украины встретились СК «Днепр-1» и ФК «Александрия». Матч на стадионе «Днепр-Арена» завершился победой хозяев поя.

Неделю назад днепряне встречались с лидером чемпионата «Кривбассом» и уступили со счетом 0:3. Это поражение стало первым для Юрия Максимова с «Днепром-1» в УПЛ и прервало пятиматчевую победную серию спортклубовцев. Затем днепрянам пришлось сыграть перенесенный матч с «Рухом», и они обыграли львовян (2:0). «Днепр-1» после смены главного тренера потерял очки только в двух матчах: поражение от «Кривбасса» и ничья 1:1 с коваливским «Колосом». Остальные шесть матчей чемпионата под руководством Юрия Максимова команда выиграла.

ФК «Александрия» перед сегодняшним матчем не могла выиграть в УПЛ в течение десяти туров подряд. Свои две победы команда одержала в первых двух турах. Последняя датирована 5 августа. На прошлой неделе «желто-черные» выбыли из Кубка Украины, в серии пенальти уступив житомирскому «Полесью». С атакующей линией у команды большие проблемы: меньше александрийцев забил только «Минай», который находится на последнем месте в турнирной таблице. Предыдущее взятие ворот соперников «желто-черные» праздновали больше месяца назад в противостоянии с «Динамо».

«Александрия» имела кадровые проблемы. В кубковом матче с «Полесьем» из-за повреждений поле досрочно покинули Михайленко и Мартынюк. В лазарете также находится Ковалец. Сегодня в стартовом составе вместо Мартынюка вышел Копина, вместо Михайленко – Шостак. На острие атаки с первых минут играл Погорелый, в запасе остался Андрейчук. Главный тренер Руслан Ротань также заменил голкипера: Ермаков вернулся в «основу» вместо Шевченко.

У «Днепра-1» – без изменений стартовый состав по сравнению с предыдущим матчем против львовского «Руха». Вопреки напряженному графику, ведь днепряне провели несколько перенесенных матчей, Юрий Максимов почти не проводит ротацию. В этих матчах команда заработала 9 очков из 12 возможных.

СК «Днепр-1»

Матч из-за воздушной тревоги начался на четверть часа позже. В первом тайме команды действовали в среднем темпе, иногда ускорялись. Приблизительно 15 минут команды играли почти «без ворот», борьба шла преимущественно в районе центральной линии поля. Больше мячом владел «Днепр-1», также подопечные Максимова владели игровой инициативой. После 15 минут они много времени проводили на половине поля «Александрии», но голевых моментов не создавали. Несколько раз днепряне наносили удары издалека, но они не были опасны. Подопечные Ротаня пытались активно прессинговать соперника на его половине и в центре поля. Иногда им удавалось отбирать мяч, но все же в большинстве случаев днепряне преодолевали прессинг гостей.

Хозяева воплотили свое игровое преимущество в гол на 35-й минуте. Пихаленок сделал классный кросс на дальний угол вратарской, Адамюк выиграл верховую борьбу и сбросил мяч в центр, Филиппов головой с одного метра переправил мяч в ворота. Четвертый гол форварда за последние 5 матчей. Также в его активе 2 результативные передачи.

СК «Днепр-1»

«Александрия» в первом тайме в атаке отметилась двумя неплохими ударами из-за пределов штрафной площадки. На 26-й минуте Джевани с правого фланга сместился в центр и пробил с полукруга штрафной – рядом со стойкой ворот пролетел мяч. За минуту до конца первой половины встречи Смирный нанес удар примерно с 20 метров – над перекладиной.

В начале второго тайма «Днепр-1» продолжал владеть преимуществом. На 48-й минуте Пихаленок отдал классную разрезную передачу низом на Леднева, тот вошел в штрафную и пробил в дальний угол – Ермаков задел мяч кончиками пальцев, и он полетел за пределы поля. Затем была объявлена воздушная тревога, которая, к счастью, продолжалась недолго. Команды быстро вернулись на поле – и быстро его покинули из-за очередного сигнала об опасности с воздуха. Непосредственно перед ним классный гол забил Гуцуляк. Он в штрафной площадке обыграл оппонента и элегантно перебросил мяч через голкипера. Романюк гол не засчитала, момент пересматривал ВАР, но принятие решения отложили до окончания воздушной тревоги. Все же гол не засчитали из-за того, что в начале атаки в офсайде был Филиппов.

СК «Днепр-1»

«Александрия» во втором тайме пыталась больше владеть мячом на половине поля хозяев. Подопечные Ротаня значительно прибавили в активности и скорости. В период между тревогами уже обозначилась территориальная преимущество гостей, после возобновления игры александрийцы больше времени проводили в атаке, чем в первом тайме. Но голевых моментов практически не было. Запомнился лишь дальний удар Скорко с правого фланга, после которого Кинарейкин в прыжке отразил мяч, летевший в ближнюю девятку.

Когда до финального свистка оставалась одна минута, снова раздалась сирена – команды пошли в укрытие. Эта пауза растянулась на полтора часа. После обновления игры сначала Гуцуляк не попал по воротам, когда пробивал головой. Затем Пурита пытался закрутить мяч в дальний угол, но удар получился неточным. На последних секундах компенсированных трех минут «Александрия» заработала штрафной удар на линии полукруга штрафной, но не смогла результативно выполнить его.

Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Днепр-1» – «Александрия» – 1:0

Гол: Филиппов (35).

Предупреждения: Сарапий (71) – Скорко (80).

«Днепр-1»: Кинарейкин, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Леднев (Пурита, 88), Филиппов (Витиньо, 80).

«Александрия»: Ермаков, Савченко, Сигеев, Шулянский (Базаев, 84), Логинов, Скорко, Джевани (Безерра, 70), Копына, Смирный (Плакса, 59), Шостак (Кулаковский, 59), Погорелый (Андрейчук, 46).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

ДНЕПР-1 – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

«Днепр-1» (замены): Витиньо - б/о, Пурита - б/о.

«Александрия» (замены): Андрейчук - 5.0, Кулаковский - 5.5, Безерра - 5.0, Плакса - 5.0, Базаев - б/о.