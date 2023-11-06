Юрий МАКСИМОВ: «Александрия – очень хорошая команда. Им еще нужно время»

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов прокомментировал победу в 13-м туре УПЛ против «Александрии» (1:0).

– Отлично, что мы сегодня победили. «Александрия» – очень хорошая команда, в которой выступают молодые ребята, которые могут хорошо прессинговать и в техническом плане хорошо подготовлены. Им еще нужно время, чтобы пришел нужный результат. Благодарю свою команду за эту победу. Мы трижды возвращались в раздевалку во втором тайме, выходили и снова возвращались, но ребята все это выдержали, за что я им благодарен и поздравляю их с победой.

– Во время одного из возвращений в раздевалку стало известно, что матч «Полесье» – «Кривбасс» завершился вничью. Это как-то держалось в уме?

– Нет, мы только на себя рассчитываем и не смотрим, как играют другие команды. Главное – это рассчитывать на себя.

– С чем подходите к следующему матчу против «Шахтера»?

– Будем играть в футбол (улыбается).

– Насколько вы довольны действиями Мирошниченко, играющего не на родной позиции? У него была установка больше играть на атаку, или чтобы он больше уделял внимание обороне?

– Он играл левого защитника и подключался в атаку по ситуации. Он выступал на этой позиции и раньше в «Александрии». Мы с ним разговаривали об этом и он сказал, что у него есть опыт игры на левом фланге и он готов там играть.

Благодаря победе «Днепр-1» поднялся на второе место турнирной таблицы УПЛ.