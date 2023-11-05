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Чемпионат Украины
Днепр-1
06.11.2023 17:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 21:33 | Обновлено 05 ноября 2023, 21:34
209
0

Днепр-1 – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за поединком 13-го тура Украинской Премьер-лиги

05 ноября 2023, 21:33 | Обновлено 05 ноября 2023, 21:34
209
0
Днепр-1 – Александрия. Текстовая трансляция матча
СК «Днепр-1»

В понедельник, 6 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу между СК «Днепр-1» и ФК «Александрия». Команды сыграют на стадионе «Днепр-Арена». Начало запланировано на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Днепр-1» после смены главного тренера потерял очки только в двух матчах: ничья 1:1 с коваливским «Колосом» и поражение 0:3 от криворожского «Кривбасса». Остальные шесть матчей под руководством Юрия Максимова выиграли. На данный момент днепровская команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 12 матчах.

ФК «Александрия» не может выиграть в течение десяти туров подряд. Свои две победы команда одержала в первых двух турах. Последняя датирована 5 августа. Более того, подопечные Руслана Ротаня не могут забить гол в ворота соперников уже три поединка подряд. Соответствует результатам команды место в турнирной таблице – 14-е. В активе команды из Кировоградской области – 10 очков.

Команды встречались 8 раз. «Днепр-1» выиграл один матч, «Александрия» – три. Еще в четырех поединках была зафиксирована ничья. Разница мячей – 13:9 в пользу «александрийцев».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Александрия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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