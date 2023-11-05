В понедельник, 6 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу между СК «Днепр-1» и ФК «Александрия». Команды сыграют на стадионе «Днепр-Арена». Начало запланировано на 17:00.

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«Днепр-1» после смены главного тренера потерял очки только в двух матчах: ничья 1:1 с коваливским «Колосом» и поражение 0:3 от криворожского «Кривбасса». Остальные шесть матчей под руководством Юрия Максимова выиграли. На данный момент днепровская команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 12 матчах.

ФК «Александрия» не может выиграть в течение десяти туров подряд. Свои две победы команда одержала в первых двух турах. Последняя датирована 5 августа. Более того, подопечные Руслана Ротаня не могут забить гол в ворота соперников уже три поединка подряд. Соответствует результатам команды место в турнирной таблице – 14-е. В активе команды из Кировоградской области – 10 очков.

Команды встречались 8 раз. «Днепр-1» выиграл один матч, «Александрия» – три. Еще в четырех поединках была зафиксирована ничья. Разница мячей – 13:9 в пользу «александрийцев».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Александрия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.