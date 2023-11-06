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Чемпионат Украины
Днепр-1
06.11.2023 17:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 08:16 |
480
0

Днепр-1 – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Ротаня в чемпионате не побеждает с августа

06 ноября 2023, 08:16 |
480
0
Днепр-1 – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 6 ноября, состоится поединок 13 тура, в котором встретятся «Днепр-1» и «Александрия». Матч пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», игра начнется в 17:00.

Днепр-1

Неделю назад днепряне встречались с лидером чемпионата «Кривбассом» и уступили со счетом 0:3. Это поражение стало первым для Юрия Максимова с «Днепром-1» в УПЛ и прервало четырехматчевую победную серию спортклубовцев. Затем днепрянам довелось сыграть перенесенный матч с «Рухом», и они обыграли львовян (2:0). Тем самым спортклубовцы прервали затяжную домашнюю беспроигрышную серию руховцев.

Так что спад, который наблюдался в игре команды в начале сезона, остался позади, а двухочковое отставание от первого места на данный момент позволяет днепрянам бороться на наивысшие места. В поединке на «Арене Львов» результативностью отметился форвард Александр Филиппов (гол и результативная передача), который пытается достойно заменить ушедшего из команды бомбардира Артема Довбика. Отметим и результативность Алексея Гуцуляка, который забил уже четыре гола в чемпионате.

Александрия

Александрийцы имеют в пассиве затяжную безвыигрышную серию: команда Руслана Ротаня не побеждает с 14 августа. На прошлой неделе «желто-черные» выбыли из Кубка Украины, в серии пенальти уступив житомирскому «Полесью». С атакующей линией у команды большие проблемы: меньше александрийцев забил только «Минай», который находится на последнем месте в турнирной таблице. Предыдущее взятие ворот соперников «желто-черные» праздновали больше месяца назад в противостоянии с «Динамо». А вот оборона александрийцев действует довольно надежно: в четырех предыдущих играх подопечные Ротаня пропустили всего 1 гол.

Вместе с игровыми проблемами тренерскому штабу «Александрии» приходится решать и непростую кадровую ситуацию. В кубковом матче с «Полесьем» из-за повреждений поле досрочно покинули Михайленко и Мартынюк. В лазарете оказался также Ковалец, уже пропустивший две предыдущие игры «желто-черных».

Статистика встреч

В УПЛ «Днепр-1» всего раз сумел обыграть «Александрию». «Желто-черные» выиграли три встречи, а еще в трех матчах были зафиксированы ничьи. В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью: на КСК «Ника» встреча завершилась со счетом 2:2, а ответный поединок, который проходил в Ужгороде, также не определил победителя – 1:1.

Прогноз на противостояние

Днепряне находятся на ходу и не собираются сбавлять обороты. Команда Руслана Ротаня имеет в пассиве десятиматчевую безвыигрышную серию. Конечно, каждая серию когда-то заканчивается, но вряд ли это произойдет в противостоянии с «Днепром-1». Нашим прогнозом будет победа спортклубовцев.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Шевченко, Копина, Логинов, Савченко, Скорко, Смирный, Шостак, Сигеев, Шулянский, Андрейчук, Калитвинцев.

«Днепр-1»: Кинарейкин, Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Леднев, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.

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6 ноября, понедельник

«Днепр-1» – «Александрия»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Униан
ДНЕПР-1 – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Источник Sport.ua
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