6 ноября состоялся матч чемпионата Украины по футболу. «Днепр-1» на домашнем поле одолел «Александрию».

Матч останавливался четыре раза из-за воздушной тревоги в Днепре, а автором единственного и победного гола в матче стал Александр Филиппов.

Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Днепр-1» – «Александрия» – 1:0

Гол: Филиппов (35).

Предупреждения: Сарапий (71) – Скорко (80).

«Днепр-1»: Кинарейкин, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Леднев (Пурита, 88), Филиппов (Витиньо, 80).

«Александрия»: Ермаков, Савченко, Сигеев, Шулянский (Базаев, 84), Логинов, Скорко, Джевани (Безерра, 70), Копына, Смирный (Плакса, 59), Шостак (Кулаковский, 59), Погорелый (Андрейчук, 46).

Видеообзор матча