Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Александрия – 1:0. Победа хозяев. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Украины
Днепр-1
06.11.2023 17:00 – FT 1 : 0
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 ноября 2023, 23:28 | Обновлено 06 ноября 2023, 23:42
164
0

Днепр-1 – Александрия – 1:0. Победа хозяев. Видео голов, обзор матча

Смотрите обзор матча 13-го тура УПЛ

06 ноября 2023, 23:28 | Обновлено 06 ноября 2023, 23:42
164
0
Днепр-1 – Александрия – 1:0. Победа хозяев. Видео голов, обзор матча
УПЛ.

6 ноября состоялся матч чемпионата Украины по футболу. «Днепр-1» на домашнем поле одолел «Александрию».

Матч останавливался четыре раза из-за воздушной тревоги в Днепре, а автором единственного и победного гола в матче стал Александр Филиппов.

Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Днепр-1» – «Александрия» – 1:0

Гол: Филиппов (35).

Предупреждения: Сарапий (71) – Скорко (80).

«Днепр-1»: Кинарейкин, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Леднев (Пурита, 88), Филиппов (Витиньо, 80).

«Александрия»: Ермаков, Савченко, Сигеев, Шулянский (Базаев, 84), Логинов, Скорко, Джевани (Безерра, 70), Копына, Смирный (Плакса, 59), Шостак (Кулаковский, 59), Погорелый (Андрейчук, 46).

Видеообзор матча

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
По теме:
Эдуард САРАПИЙ: «Хотелось доиграть матч»
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Юрий МАКСИМОВ: «Александрия – очень хорошая команда. Им еще нужно время»
видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Александрия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей СИДОРЧУК:«В ступоре от новости про уход Луческу из Динамо»
Футбол | 06 ноября 2023, 14:12 13
Сергей СИДОРЧУК:«В ступоре от новости про уход Луческу из Динамо»
Сергей СИДОРЧУК:«В ступоре от новости про уход Луческу из Динамо»

Игрок поблагодарил наставника

Топ-матч УПЛ Полесье – Кривбасс прерван из-за воздушной тревоги
Футбол | 06 ноября 2023, 15:17 3
Топ-матч УПЛ Полесье – Кривбасс прерван из-за воздушной тревоги
Топ-матч УПЛ Полесье – Кривбасс прерван из-за воздушной тревоги

Команды сыграли лишь пять минут

Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
Теннис | 06.11.2023, 02:30
Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Футбол | 06.11.2023, 16:55
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
Четыре тревоги и незасчитанный гол-красавец. Днепр-1 победил Александрию
Футбол | 06.11.2023, 21:54
Четыре тревоги и незасчитанный гол-красавец. Днепр-1 победил Александрию
Четыре тревоги и незасчитанный гол-красавец. Днепр-1 победил Александрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
05.11.2023, 05:35 2
Теннис
В FM2024 только 5 вундеркиндов из Украины. С форвардами – полная печаль
В FM2024 только 5 вундеркиндов из Украины. С форвардами – полная печаль
05.11.2023, 09:57 11
Футбол
Игрок Манчестер Сити повторил исторический рекорд АПЛ
Игрок Манчестер Сити повторил исторический рекорд АПЛ
05.11.2023, 05:17
Футбол
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
05.11.2023, 21:46 5
Футбол
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
Известно время возобновления матча Днепр-1 – Александрия
06.11.2023, 19:56
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
06.11.2023, 14:40 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Металлиста 1925 Эдмар покинул команду
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Металлиста 1925 Эдмар покинул команду
06.11.2023, 10:44 9
Футбол
Джокович обыграл Димитрова в финале Мастерса в Париже и взял 7-й титул
Джокович обыграл Димитрова в финале Мастерса в Париже и взял 7-й титул
05.11.2023, 18:30 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем