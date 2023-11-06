Днепр-1 – Александрия – 1:0. Победа хозяев. Видео голов, обзор матча
Смотрите обзор матча 13-го тура УПЛ
6 ноября состоялся матч чемпионата Украины по футболу. «Днепр-1» на домашнем поле одолел «Александрию».
Матч останавливался четыре раза из-за воздушной тревоги в Днепре, а автором единственного и победного гола в матче стал Александр Филиппов.
Украинская Премьер-лига. 13 тур.
«Днепр-1» – «Александрия» – 1:0
Гол: Филиппов (35).
Предупреждения: Сарапий (71) – Скорко (80).
«Днепр-1»: Кинарейкин, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Леднев (Пурита, 88), Филиппов (Витиньо, 80).
«Александрия»: Ермаков, Савченко, Сигеев, Шулянский (Базаев, 84), Логинов, Скорко, Джевани (Безерра, 70), Копына, Смирный (Плакса, 59), Шостак (Кулаковский, 59), Погорелый (Андрейчук, 46).
Видеообзор матча
События матча
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