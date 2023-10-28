Кривбасс в дерби разгромил Днепр-1

В субботу, 28 октября, состоялся центральный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились криворожский «Кривбасс» и днепровский «Днепр-1». Победу в дерби Днепропетровской области одержал «Кривбасс».

Обе команды сейчас находятся на подъеме. До личной встречи подопечные Юрия Вернидуба в пяти турах одержали четыре победы и один раз проиграли. Команда Юрия Максимова выиграла пять матчей подряд. «Кривбасс» в турнирной таблице шел первым по набранным зачетным баллам. «Днепр-1», имея игру в запасе, по потенциально набранным очкам имел шанс возглавить турнирную таблицу вместе с «Шахтером» и «Динамо» (если бы команды выиграли все свои перенесенные матчи, у них было бы по 24 очка).

Криворожская команда свой предыдущий матч сыграла еще в прошлую пятницу против харьковского «Металлиста 1925» (победа 3:1). По сравнению с тем поединком Вернидуб провел лишь одну замену: вместо дисквалифицированного Бизиманы в центр поля вышел Илич.

СК «Днепр-1»

«Днепр-1» посреди недели провел перенесенный поединок первого тура против полтавской «Ворсклы» (победа 3:2). По сравнению с тем матчем Максимов произвел две смены в основном составе. Вместо Горбунова на поле со стартовых минут вышел Рубчинский. Не было в заявке на игру Сватка, однако в центр защиты вернулся Сарапий. Второй матч подряд отсутствовал в заявке голкипер Волынец.

Из-за воздушной тревоги матч начался с опозданием на 1 час и 15 минут. В первом тайме «Днепр-1» выглядел совсем не так, как в предыдущих матчах. Футболисты действовали медленно, создавалось впечатление, что им не хватало свежести. То ли задержка начала матча повлияла на игроков, то ли третий матч за семь дней, то ли мешал мощный ветер, против которого днепрянам приходилось играть в первой половине встречи. За весь тайм гости смогли нанести лишь один удар в створ ворот, который не был сложным для Клищука.

«Кривбасс» наоборот выглядел свежим и мобильным. Особенно это было заметно в первой трети тайма. Хозяева с первых минут принялись атаковать и забили гол уже на 11-й минуте. Кузик получил разрезную передачу за спинами защитников, вошел в штрафную и отдал пас на Кожушко. Нападающему оставалось только попасть в пустые ворота.

СК «Днепр-1»

После пропущенного гола игроки «Днепра-1» начали больше контролировать мяч. Однако делали они это медленно. Подопечным Максимова было очень сложно искать пути к воротам «Кривбасса». Хозяева успевали закрывать зоны для передачи. Криворожцы тоже не торопились бежать в атаку. Они действовали осторожно, чтобы не пропустить контратаку. Однако все равно команда Вернидуба создавала опасность у ворот Кинерейкина. В одном из моментов голкипер «Днепра-1» выручил команду после дальнего штрафного удара.

На 41-й минуте «Кривбасс» удвоил преимущество. И сделал это красиво. Кузик с правого угла штрафной площадки закрутил мяч в дальний верхний угол ворот!

В начале второго тайма футболисты «Днепра-1» предприняли попытку изменить ход поединка. Команда заиграла быстрее, но сразу пропустила третий гол. Он стал итогом контратаки «Кривбасса». После прострела с правого фланга Кинарейкин на перехвате не дотянулся до мяча, и Кожушко с близкого расстояния переправил мяч в ворота!

СК «Днепр-1»

После гола «Днепр-1» еще немного атаковал. По инерции. Ближе к середине тайма темп игры снова упал. «Кривбасс» максимально уделял внимание обороне, «Днепр-1» не мог найти пути к воротам хозяев. В конце матча гости получили возможность размочить счет, но Леднев не реализовал пенальти. После его удара мяч пролетел над перекладиной.

Для наставника криворожцев Юрия Вернидуба это 110-я тренерская победа в чемпионатах Украины. А для тренера гостей Юрия Максимова это поражение стало первым во главе «Днепра-1».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Кривбасс» – «Днепр-1» – 3:0

Голы: Кожушко (11, 51), Кузык (41).

На 87-й минуте Леднев не реализовал пенальти (више ворот).

Предупреждения: Пихаленок (43), Леднев (77), Кравец (90).

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык (Хомченовский, 63), Илич, Татарков (Приходько, 70), Дебелко (Лунев, 70), Задерака, Кожушко (Принс, 88).

«Днепр-1»: Кинарейкин, Сарапий, Кравец, Каплиенко (Горбунов, 46), Адамюк (Мирошниченко, 56), Леднев, Рубчинский, Бабенко (Витиньо, 62), Пихаленок (Е.Пасич, 73), Гуцуляк (Танчик, 56).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Хомченовский - 6.0, Лунев - 5.5, Приходько - 5.5, Принс - б/о.

«Днепр-1» (замены): Горбунов - 5.0, Мирошниченко - 5.5, Витиньо - 5.0, Танчик - 5.0, Е.Пасич - б/о.