Юрий ВЕРНИДУБ: «Впереди у нас важные матчи – с Полесьем и Динамо»

Наставник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Днепром-1» (3:0) в 12-м туре УПЛ.

О поединке с «Днепром-1»: «Неплохой матч в нашем исполнении, а также в исполнении «Днепра-1». Так получилось, что начали с опозданием. Это повлияло где-то на обе команды. В первом тайме мы играли по ветру, действовали очень неплохо, забили два хороших гола. Проводили быстрые атаки, а у «Днепра-1» практически не было моментов.

Очень переживал за второй тайм, настраивал ребят, что надо очень хорошо сыграть в защите. Ведь соперник располагает очень быстрыми футболистами. Это Леднев, Филиппов, Гуцуляк. Есть исполнители, которые могут отдать хорошую передачу. Это Пихаленок, Рубчинский, Бабенко. Но наши игроки с этим справились, начали второй тайм также с позиции силы.

И начали проводить хорошие контратаки. Одна из них завершилась третьим забитым мячом. Потом, можно сказать, где-то доигрывали. Хотя у «Днепра-1» можно отметить моменты, когда «Кривбасс» отбился. И пенальти нам не забили, но это футбол. Сегодня победили мы, надо порадоваться этому, и скорее об этом забывать, ведь впереди не менее серьезные матчи: 6 ноября в Житомире, на моей Родине, с «Полесьем», а 12-го с «Динамо». Два важных поединка».

О том, что Задерака и Кожушко возглавляют гонку бомбардиров: «Это, прежде всего, показатель для них. Я постоянно их прошу не останавливаться и еще больше работать на тренировках. И вот эти успехи – результат их упорного труда. Ребята заслуживают эти голы. Они - два очень важных футболиста для нашей команды. Хочу выделить всю команду, весь стартовый состав и 12 игроков, которые находились на скамейке запасных. Запасные также делают все, чтобы темп игры не спадал.

Сейчас все Слава Богу. И травмированных стало меньше, поэтому я очень доволен. Отмечу также Дениса Кузыка. Я ему сказал, если ты и дальше будешь так прогрессировать, то я никогда не смогу тебя посадить на скамейку запасных. Забил хороший гол, а потом еще и ассистировал Кожушко. Дай Бог, что он и дальше так прогрессировал», – сказал Вернидуб.

После 12-ти туров «Кривбасс» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 26 очков.