В субботу, 28 октября, в Кривом Рогу на стадионе «Горняк» состоится матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют криворожский «Кривбасс» и днепровский «Днепр-1». Стартовый свисток рефери Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Кривбасс



Текущий лидер чемпионской гонки. С таким почетным статусом криворожский «Кривбасс» вступает в очередной тур национального первенства и вновь перед командой Юрия Вернидуба при этом будет стоять исключительно одна задача – добыть победу. Конкуренты уже выстроились в очередь позади, поэтому любая наименьшая осечка кем-то из них точно будет использована. Собственно, не такое уж и абсолютное лидерство сохраняется за «бело-красно-черными», раз уж «Шахтер» по потерянным очкам готовых их обогнать уже сейчас.

А там, где «горняки», там и днепровский «Днепр-1» идет неподалеку с аналогичными возможностями. Но у команды Юрия Максимова впереди очный матч против «Кривбасса» и это будет не просто областное дерби, а полноценная битва за первую строчку здесь и сейчас. Подобные у подопечных Юрия Вернидуба теперь будут происходить постоянно, раз уж им так понравилось громко заявлять о своих амбициях.

И не сказать, чтобы очень уж успешен криворожский коллектив в матчах с высоким статусом. Была на старте сезона игра против «Александрии» – поражение (0:1), матч в Кубке против «Черноморца» – вновь неудача (1:3), сражение против «Шахтера» – тут уже немногим лучше, ничья (2:2). А еще был проигрыш «Руху» (1:3), которые лишь немногим компенсируются успехами против «Зари» (3:1) и того же «Черноморца» (1:0). Как видим, сила «Кривбасса» заключается в том, что он забирает максимум там, где это нужно делать по умолчанию. А вот с конкурентной борьбой могут возникать вопросы, и далеко не на все из них можно дать ответ лишь одним боевым духом, которым наполняет команду действительно выдающийся тренер.

Днепр-1



Про путь днепровского «Днепра-1» в этом сезоне можно снять полноценный фильм с интригующей завязкой. Откровенный неудачник, а над вылетом команды Кучера / Городова из квалификаций сразу трех европейских турниров не ухмылялся лишь ленивый украинский болельщик, приглашает на руководящий пост опытного специалиста и сразу возвращается на правильный путь.

Юрий Максимов – просто подарок с небес для СК, и как-то иначе просто не скажешь. Команда, которая играла с одной победой в своем активе почти до конца сентября, вдруг начинает обыгрывать действительно серьезных оппонентов, и все это в итоге увенчалось настоящим триумфом тренерской идеи в недавнем матче против киевского «Динамо» (1:0). А затем посреди недели еще была и «Ворскла» в дождливой Полтаве, которая лично для тренера была действительно принципиальным соперником (3:2).

Как итог, Максимов уже определился с основным костяком исполнителей, разрядил атмосферу в коллективе, привел команду к полосе победных матчей в чемпионате (уже пять, на секундочку). Ну и что, что «Днепр-1» при этом вылетел из Кубка Украины по итогу серии пенальти против «Полесья»? На тот момент этот турнир для СК вообще смотрелся лишним, тогда как сейчас мы уже в чем-то разбалованы успехами днепрян. От первой строчки их отделяет всего одна победа в предстоящей игре, но дальше… Дальше просто кошмар из матчей против «Руха», «Шахтера», «Черноморца», «Ворсклы» и «Полесья».

История встреч



Футбольные пути «Кривбасса» и «Днепра-1» ранее пересекались 2 раза в рамках Премьер-лиги. Наблюдается равенство по количеству побед со стороны обеих команд – по одному успешному матчу. Команды в последний раз играли в июне, когда гол Доминго Бланко принес СК домашнюю победу на стадионе «Авангард» в Ужгороде (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который на своем счету имеет уже 18 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Петраков и Сергей Приступа, а резервным арбитром отработает Александр Омельченко. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Денисом Шурманом, которому будет помогать Виктор Матяш. У Панчишина нет опыта проведения матча с участием «Кривбасса», тогда как с «Днепром-1» он пересекался семь раз – 6 побед и 1 поражение.

Ориентировочные составы



«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник – Бизимана, Илич – Задерака, Хомченовский, Вакулко – Кожушко.

«Днепр-1»: Кинарейкин – Каплиенко, Кравец, Сваток, Адамюк – Рубчинский, Бабенко– Леднев, Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что команды устроят голевую феерию. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 3.

28 октября, суббота