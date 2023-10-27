Кривбасс – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией дерби Днепропетровский области
В субботу, 28 октября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют криворожский «Кривбасс» и днепровский «Днепр-1». Команды встретятся в Кривом Роге (Днепропетровская область), на стадионе «Горняк». Начало запланировано на 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Кривбасс» и «Днепр-1» сейчас находятся на подъеме. Подопечные Юрия Вернидуба в последних пяти матчах одержали четыре победы и один раз проиграли. Команда Юрия Максимова выиграла пять матчей подряд.
«Кривбасс» – лидер чемпионата по набранным зачетным баллам. «Днепр-1», имея игру в запасе, по потенциально набранным очкам имеет шанс возглавить турнирную таблицу вместе с «Шахтером» и «Динамо» (если бы команды выиграли все свои перенесенные матчи, у них было бы по 24 очка).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Днепр-1», за которой можно буде следить в украинской версии сайта.
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