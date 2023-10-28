«Кривбасс» в матче чемпионата Украины обыграл «Днепр-1» со счетом 3:0 и остался лидером чемпионата. Команда Юрия Вернидуба выиграла три встречи кряду.

А вот «Днепр-1» пропустил больше одного мяча впервые за семь матчей.

«Кривбасс» – «Днепр-1» – 3:0

Голы: Кожушко (11, 51), Кузык (41)