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  4. Кривбасс – Днепр-1 – 3:0. Команда остается лидером. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Кривбасс
28.10.2023 14:15 – FT 3 : 0
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 18:49 | Обновлено 28 октября 2023, 18:50
109
0

Кривбасс – Днепр-1 – 3:0. Команда остается лидером. Видео голов и обзор

Мощная первая часть сезона от команды Вернидуба

28 октября 2023, 18:49 | Обновлено 28 октября 2023, 18:50
109
0
Кривбасс – Днепр-1 – 3:0. Команда остается лидером. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

«Кривбасс» в матче чемпионата Украины обыграл «Днепр-1» со счетом 3:0 и остался лидером чемпионата. Команда Юрия Вернидуба выиграла три встречи кряду.

А вот «Днепр-1» пропустил больше одного мяча впервые за семь матчей.

«Кривбасс» – «Днепр-1» – 3:0
Голы: Кожушко (11, 51), Кузык (41)

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (Кривбасс).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
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Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 Кривбасс - Днепр-1 видео голов и обзор Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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