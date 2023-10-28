Украина. Премьер лига28 октября 2023, 18:49 | Обновлено 28 октября 2023, 18:50
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Кривбасс – Днепр-1 – 3:0. Команда остается лидером. Видео голов и обзор
Мощная первая часть сезона от команды Вернидуба
28 октября 2023, 18:49 | Обновлено 28 октября 2023, 18:50
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«Кривбасс» в матче чемпионата Украины обыграл «Днепр-1» со счетом 3:0 и остался лидером чемпионата. Команда Юрия Вернидуба выиграла три встречи кряду.
А вот «Днепр-1» пропустил больше одного мяча впервые за семь матчей.
«Кривбасс» – «Днепр-1» – 3:0
Голы: Кожушко (11, 51), Кузык (41)
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (Кривбасс).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
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