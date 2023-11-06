Сборная Украины U-17 вышла в элит-раунд отбора Евро-2024

6 ноября стало известно о том, что сборная Украины по футболу U-17 получила путевку в элит-раунд отбора Евро-2024 U-17.

Это случилось после того, как аутсайдеры первого раунда отбора в группе 9 Косово и Финляндия уступили лидерам Англии и Хорватии, тем самым не набрав ни одного очка против команд топ-2 в группе.

Таким образом сборная Украины U-17 не опустится ниже пятого места в рейтинге сборных, занявших 3-е место в группе. «Сине-желтые» имеют одну ничью с командами из топ-2 группы (1 очко). Среди третьих команд в элит-раунде квалификации пройдут 5 лучших из 13. Учитываются только результаты с первыми и вторыми местами.

Юношеская сборная Украины U-17 заняла третье место в группе первого раунда квалификации Евро-2024 U-17. Первой финишировала Германия (7 очков), второй – Финляндия (5 баллов), Украина имеет 4 пункта, опередив только Лихтенштейн (0).

Жеребьевка элит-раунда отбора Евро-2024 (U-17) запланирована на 7 декабря. Подопечные Владимира Езерского будут находиться в четвертой корзине.

Рейтинг команд, которые заняли третьи места