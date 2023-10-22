Режим ожидания. Сборная Украины U-17 заняла 3 место в группе отбора ЧЕ-2024
Шансы на проход дальше у команды Владимира Езерского неплохие
Юношеская сборная Украины U-17 заняла третье место в группе первого раунда квалификации Евро-2024 U-17.
Первой финишировала Германия (7 очков), второй – Финляндия (5 баллов), Украина имеет 4 пункта, опередив только Лихтенштейн (0).
Судьба сине-желтых решится через несколько недель, когда завершатся мини-турниры в других группах.
Шансы на проход дальше у команды Владимира Езерского неплохие, потому что она имеет одну ничью с командами из топ-2 группы.
Среди третьих команд в элит-раунде квалификации пройдут 5 лучших из 13. Учитываются только результаты с первыми и вторыми местами.
Квалификация Евро-2024 U-17
1-й тур, 15.10.2023
- 13:00. Финляндия – Украина – 2:2
- 17:30. Германия – Лихтенштейн – 6:0
2-й тур, 18.10.2023
- 13:00. Германия – Финляндия – 1:1
- 17:30. Украина – Лихтенштейн – 7:0
3-й тур, 21.10.2023
- 13:00. Украина – Германия – 0:1
- 17:30. Лихтенштейн – Финляндия – 0:3
Итоговое положение
- 1. Германия – 7 очков (мячи 8–1)
- 2. Финляндия – 5 очков (6–3)
- 3. Украина – 4 очка (9–3)
- 4. Лихтенштейн – 0 очков (0–16)
Турнирные таблицы
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