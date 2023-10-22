Режим ожидания. Сборная Украины U-17 заняла 3 место в группе отбора ЧЕ-2024

Юношеская сборная Украины U-17 заняла третье место в группе первого раунда квалификации Евро-2024 U-17.

Первой финишировала Германия (7 очков), второй – Финляндия (5 баллов), Украина имеет 4 пункта, опередив только Лихтенштейн (0).

Судьба сине-желтых решится через несколько недель, когда завершатся мини-турниры в других группах.

Шансы на проход дальше у команды Владимира Езерского неплохие, потому что она имеет одну ничью с командами из топ-2 группы.

Среди третьих команд в элит-раунде квалификации пройдут 5 лучших из 13. Учитываются только результаты с первыми и вторыми местами.

Квалификация Евро-2024 U-17

1-й тур, 15.10.2023

13:00. Финляндия – Украина – 2:2

– 2:2 17:30. Германия – Лихтенштейн – 6:0

2-й тур, 18.10.2023

13:00. Германия – Финляндия – 1:1

17:30. Украина – Лихтенштейн – 7:0

3-й тур, 21.10.2023

13:00. Украина – Германия – 0:1

– Германия – 0:1 17:30. Лихтенштейн – Финляндия – 0:3

Итоговое положение

1. Германия – 7 очков (мячи 8–1)

2. Финляндия – 5 очков (6–3)

3. Украина – 4 очка (9–3)

– 4 очка (9–3) 4. Лихтенштейн – 0 очков (0–16)

Турнирные таблицы