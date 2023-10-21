Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины U-17 проиграла Германии в отборе Евро-2024
Молодежные турниры
21 октября 2023, 15:14 | Обновлено 21 октября 2023, 15:25
611
0

Сборная Украины U-17 проиграла Германии в отборе Евро-2024

Команда Владимира Езерского все еще претендует на одну из путевок в элит-раунд отбора

21 октября 2023, 15:14 | Обновлено 21 октября 2023, 15:25
611
0
Сборная Украины U-17 проиграла Германии в отборе Евро-2024
УАФ

21 октября матчем с Германией юношеская сборная Украины (U-17) завершила борьбу в квалификационном раунде Евро-2024.

На старте мини-турнира в группе 3 сине-желтые поделили очки с финнами (2:2), после чего разгромили хозяев из Лихтенштейна – 7:0.

Сегодня в Вадуце Украина в статусе лидера группы встречалась с Германией, и для выхода в следующий раунд отбора подопечных Владимира Езерского устраивала ничья.

Первый тайм прошел с преимуществом немцев, которые несколько раз опасно пробивали – в частности, Изекор, Оньека, Саук. А Штанге даже забил мяч, правда, арбитр его справедливо не засчитал из-за офсайда.

После перерыва бундестим усилила давление, и на 53-й минуте добилась своего – после флангового навеса Черны точным ударом головой отметился Изекор. Он же еще трижды угрожал воротам Петренко. Украинцы же пытались контратаковать, но успеха это, к сожалению, не принесло. Немцы контролировали ход поединка, в итоге добились победы и заняли первое место в группе.

Что касается сборной Украины, то ее судьба, если Финляндия обыграет вечером Лихтенштейн, решится через несколько недель, когда завершатся мини-турниры в других группах. Среди третьих команд дальше пройдут пять лучших из 13-ти, и с одним золотым очком и разницей мячей 2-3 наша команда может претендовать на одну из путевок в элит-раунд отбора.

Евро-2024 (U-17). Квалификационный раунд. Группа 3

Украина (U-17) – Германия (U-17) – 0:1 (0:0)
Гол: Изекор (53).

Украина: Петренко, Шеликета, Дигтярь (Данковский, 69), Третьяк, Рыбак, Сорока, Гармаш (Драган, 61), Люсин, Богданов, Бондарь (Стрельчук, 62; Ухань, 77), Степанов (Денисов, 46).

Германия: Хельштерн, Коймо, Шметгенс, Найнингер, Майзер, Люм, Оньека, Саук (Свидер, 80), Черны (Кюльбрет, 68), Штанге (Поллер, 90+3), Изекор (Гюссер, 80).

Предупреждены: Богданов (45+3), Шеликета (59), Стрильчук (66) – Люм (61).

15.10.2023

Финляндия – Украина – 2:2

Германия – Лихтенштейн – 6:0

18.10.2023

Украина – Лихтенштейн – 7:0

Германия – Финляндия – 1:1

21.10.2023

Лихтенштейн – Финляндия (17:30)

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и пять лучших третьих сборных по результатам матчей с первой и второй командами группы выйдут в элитный раунд, где их уже ждет сборная Нидерландов.

Поединки этой стадии пройдут в марте 2024 года. В них определятся 15 сборных, которые присоединятся к Кипру в финальном турнире, который пройдет с 20 мая по 5 июня.

По теме:
Украина U-17 – Лихтенштейн U-17 – 7:0. Разгром хозяев. Видео голов и обзор
Украинские арбитры будут судить матчи квалификации Евро-2024 U-17
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Владимир Езерский чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 сборная Германии по футболу U-17 Украина - Германия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»
Футбол | 21 октября 2023, 14:56 0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мудрик сильнее Зинченко»

Главный тренер «Челси» отреагировал на угрозы Александра

Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
Футбол | 20 октября 2023, 17:37 4
Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул

Игор Тудор в ближайшие выходные посетит матч «Галатасарая» против «Бешикташа»

Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Футбол | 20.10.2023, 23:35
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Президент Клужа: «Коноплянка не повторит ситуацию с Батистой»
Футбол | 21.10.2023, 11:26
Президент Клужа: «Коноплянка не повторит ситуацию с Батистой»
Президент Клужа: «Коноплянка не повторит ситуацию с Батистой»
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
MMA | 21.10.2023, 04:05
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
19.10.2023, 12:00 13
Футбол
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
19.10.2023, 13:43 2
Бокс
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
20.10.2023, 22:15 2
Теннис
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
20.10.2023, 05:32
Снукер
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
19.10.2023, 18:52
Бокс
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
20.10.2023, 13:28 37
Футбол
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
19.10.2023, 15:15 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
19.10.2023, 15:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем