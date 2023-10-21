Сборная Украины U-17 проиграла Германии в отборе Евро-2024

21 октября матчем с Германией юношеская сборная Украины (U-17) завершила борьбу в квалификационном раунде Евро-2024.

На старте мини-турнира в группе 3 сине-желтые поделили очки с финнами (2:2), после чего разгромили хозяев из Лихтенштейна – 7:0.

Сегодня в Вадуце Украина в статусе лидера группы встречалась с Германией, и для выхода в следующий раунд отбора подопечных Владимира Езерского устраивала ничья.

Первый тайм прошел с преимуществом немцев, которые несколько раз опасно пробивали – в частности, Изекор, Оньека, Саук. А Штанге даже забил мяч, правда, арбитр его справедливо не засчитал из-за офсайда.

После перерыва бундестим усилила давление, и на 53-й минуте добилась своего – после флангового навеса Черны точным ударом головой отметился Изекор. Он же еще трижды угрожал воротам Петренко. Украинцы же пытались контратаковать, но успеха это, к сожалению, не принесло. Немцы контролировали ход поединка, в итоге добились победы и заняли первое место в группе.

Что касается сборной Украины, то ее судьба, если Финляндия обыграет вечером Лихтенштейн, решится через несколько недель, когда завершатся мини-турниры в других группах. Среди третьих команд дальше пройдут пять лучших из 13-ти, и с одним золотым очком и разницей мячей 2-3 наша команда может претендовать на одну из путевок в элит-раунд отбора.

Евро-2024 (U-17). Квалификационный раунд. Группа 3

Украина (U-17) – Германия (U-17) – 0:1 (0:0)

Гол: Изекор (53).

Украина: Петренко, Шеликета, Дигтярь (Данковский, 69), Третьяк, Рыбак, Сорока, Гармаш (Драган, 61), Люсин, Богданов, Бондарь (Стрельчук, 62; Ухань, 77), Степанов (Денисов, 46).

Германия: Хельштерн, Коймо, Шметгенс, Найнингер, Майзер, Люм, Оньека, Саук (Свидер, 80), Черны (Кюльбрет, 68), Штанге (Поллер, 90+3), Изекор (Гюссер, 80).

Предупреждены: Богданов (45+3), Шеликета (59), Стрильчук (66) – Люм (61).

15.10.2023

Финляндия – Украина – 2:2

Германия – Лихтенштейн – 6:0

18.10.2023

Украина – Лихтенштейн – 7:0

Германия – Финляндия – 1:1

21.10.2023

Лихтенштейн – Финляндия (17:30)

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и пять лучших третьих сборных по результатам матчей с первой и второй командами группы выйдут в элитный раунд, где их уже ждет сборная Нидерландов.

Поединки этой стадии пройдут в марте 2024 года. В них определятся 15 сборных, которые присоединятся к Кипру в финальном турнире, который пройдет с 20 мая по 5 июня.