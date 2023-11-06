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Турция
06 ноября 2023, 18:49 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:04
3940
2

Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо

Румынский специалист может продолжить тренерскую карьеру в Турции

06 ноября 2023, 18:49 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:04
3940
2
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает журналист Дечебал Радулеску, румынский специалист может возглавить турецкий «Бешикташ», занимающий сейчас пятую строчку в местном чемпионате и в котором временную роль главного тренера исполняет Бурак Йылмаз после недавней отставки Шенола Гюнеша.

Мирча Луческу уже возглавлял «орлов» в 2002-04 годах и выигрывал с ними золото турецкого чемпионата.

Летом турецкий клуб победил киевское «Динамо» в квалификации Лиги конференций (3:2, 1:0).

Напомним, Мирча Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре УПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет легенда клуба Александр Шовковский.

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Бешикташ назначение тренера Динамо Киев Мирча Луческу
Источник Digisport.ro
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Комментарии 3
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Віталій Ткачук
Женіть його ср.ною мітлою на пенсію, його з ДК потрібно було вигнати півтора роки тому.
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+3
nick07
це реальний варіант, можливо тому Луческу і погодився на відставку, що є варіант з продовженням кар"єри в Туреччині
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+2
norma_zap
За великим рахунком Луческу потрібно відпочивати і жити в своє задоволення, максимум - працювати експертом і то через раз.
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0
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