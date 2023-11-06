Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает журналист Дечебал Радулеску, румынский специалист может возглавить турецкий «Бешикташ», занимающий сейчас пятую строчку в местном чемпионате и в котором временную роль главного тренера исполняет Бурак Йылмаз после недавней отставки Шенола Гюнеша.

Мирча Луческу уже возглавлял «орлов» в 2002-04 годах и выигрывал с ними золото турецкого чемпионата.

Летом турецкий клуб победил киевское «Динамо» в квалификации Лиги конференций (3:2, 1:0).

Напомним, Мирча Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» после поражения команды от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре УПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет легенда клуба Александр Шовковский.