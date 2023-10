Битва шоуменов. Монфис уступил Тиафо, взяв два медицинских тайм-аута в Вене

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 89) завершил выступления на турнире АТР 500 в Вене (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала француз в трех сетах уступил Фрэнсису Тиафо (США, ATP 14) за 2 часа.

АТР 500 Вена. Хард в помещении. 1/8 финала

Фрэнсис Тиафо (США) [7] – Гаэль Монфис (Франция) – 5:7, 6:1, 6:4

В середине второй партии Гаэль взял первый медицинский тайм-аут. После завершения сета он вызвал врача во второй раз.

Это была третья встреча теннисистов. Тиафо выиграл 2-й поединок.

В четвертьфинале Фрэнсис сыграет против второго сеяного Янника Синнера.

Из-за этого поражения Гаэль прервал винстрик из 6 матчей. Ранее муж Элины Свитолиной выиграл турнир АТР 250 в Стокгольме.