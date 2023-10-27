Битва шоуменов. Монфис уступил Тиафо, взяв два медицинских тайм-аута в Вене
Гаэль прервал винстрик из 6 матчей
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 89) завершил выступления на турнире АТР 500 в Вене (Австрия), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/8 финала француз в трех сетах уступил Фрэнсису Тиафо (США, ATP 14) за 2 часа.
АТР 500 Вена. Хард в помещении. 1/8 финала
Фрэнсис Тиафо (США) [7] – Гаэль Монфис (Франция) – 5:7, 6:1, 6:4
В середине второй партии Гаэль взял первый медицинский тайм-аут. После завершения сета он вызвал врача во второй раз.
Это была третья встреча теннисистов. Тиафо выиграл 2-й поединок.
В четвертьфинале Фрэнсис сыграет против второго сеяного Янника Синнера.
Из-за этого поражения Гаэль прервал винстрик из 6 матчей. Ранее муж Элины Свитолиной выиграл турнир АТР 250 в Стокгольме.
Blink and you'll miss it 🫣@Gael_Monfils #ErsteBankOpen pic.twitter.com/MielBRZ91u— Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2023
Down in second.. but still fighting! 💪@Gael_Monfils #ErsteBankOpen pic.twitter.com/d54C452eLB— Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2023
Big Foe levels things up taking the second 6-1 in 30 mins ⚡#ErsteBankOpen pic.twitter.com/puJOhRKBif— Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2023
Oh behave Monfils.. some pick up 🔥@Gael_Monfils #ErsteBankOpen pic.twitter.com/2yJw0ylWYO— Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2023
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