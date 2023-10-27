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  4. Без Монфиса. Стали известны все участники 1/4 финала в Вене
ATP
27 октября 2023, 00:07 |
627
0

Без Монфиса. Стали известны все участники 1/4 финала в Вене

Фрэнсис Тиафо остановил мужа Элины Свитолиной

27 октября 2023, 00:07 |
627
0
Без Монфиса. Стали известны все участники 1/4 финала в Вене
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

Состоялись матчи второго раунда на турнире ATP 500 в Вене (Австрия).

На этой стадии Борна Гойо неожиданно выбил Томми Пола (6:3, 6:4), а Гаэль Монфис не смог обыграть седьмого сеяного Фрэнсиса Тиафо (7:5, 1:6, 4:6).

Вена. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Карен Хачанов [8]
Стефанос Циципас [4] – Борна Гойо [WC]

Нижняя часть сетки

Александр Зверев [5] – Андрей Рублев [3]
Фрэнсис Тиафо [7] – Янник Синнер [2]

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Гаэль Монфис ATP Вена Даниил Медведев Карен Хачанов Стефанос Циципас Борна Гойо Александр Зверев Андрей Рублев Янник Синнер Фрэнсис Тиафо
Источник Sport.ua
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