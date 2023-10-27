Без Монфиса. Стали известны все участники 1/4 финала в Вене

Состоялись матчи второго раунда на турнире ATP 500 в Вене (Австрия).

На этой стадии Борна Гойо неожиданно выбил Томми Пола (6:3, 6:4), а Гаэль Монфис не смог обыграть седьмого сеяного Фрэнсиса Тиафо (7:5, 1:6, 4:6).

Вена. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Карен Хачанов [8]

Стефанос Циципас [4] – Борна Гойо [WC]

Нижняя часть сетки

Александр Зверев [5] – Андрей Рублев [3]

Фрэнсис Тиафо [7] – Янник Синнер [2]