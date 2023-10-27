ATP27 октября 2023, 00:07 |
627
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Без Монфиса. Стали известны все участники 1/4 финала в Вене
Фрэнсис Тиафо остановил мужа Элины Свитолиной
27 октября 2023, 00:07 |
627
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Состоялись матчи второго раунда на турнире ATP 500 в Вене (Австрия).
На этой стадии Борна Гойо неожиданно выбил Томми Пола (6:3, 6:4), а Гаэль Монфис не смог обыграть седьмого сеяного Фрэнсиса Тиафо (7:5, 1:6, 4:6).
Вена. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Даниил Медведев [1] – Карен Хачанов [8]
Стефанос Циципас [4] – Борна Гойо [WC]
Нижняя часть сетки
Александр Зверев [5] – Андрей Рублев [3]
Фрэнсис Тиафо [7] – Янник Синнер [2]
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