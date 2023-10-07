Руслан Малиновский заявлен в старте на матч против Милана
Украинец проведет второй матч подряд в стартовом составе
Сегодня, 7 октября, проходит восьмой тур чемпионата Италии по футболу. «Дженоа» на своем поле сыграет против «Милана».
30-летний украинский полузащитник хозяев поля Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды. Для Руслана это уже второй матч, который он проведет с первых минут.
«Дженоа» после семи сыгранных матчей чемпионата Италии занимает 14-ю строчку турнирной таблицы с 8 очками в активе.
⤵️ La nostra formazione per #GenoaMilan pic.twitter.com/IquplTDpgp— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 7, 2023
Tonight's team news 🚨#GenoaMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) October 7, 2023
Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/XZCMe4CILA
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