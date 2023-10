Руслан Малиновский заявлен в старте на матч против Милана

Сегодня, 7 октября, проходит восьмой тур чемпионата Италии по футболу. «Дженоа» на своем поле сыграет против «Милана».

30-летний украинский полузащитник хозяев поля Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды. Для Руслана это уже второй матч, который он проведет с первых минут.

«Дженоа» после семи сыгранных матчей чемпионата Италии занимает 14-ю строчку турнирной таблицы с 8 очками в активе.

⤵️ La nostra formazione per #GenoaMilan pic.twitter.com/IquplTDpgp

Tonight's team news 🚨#GenoaMilan #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/XZCMe4CILA