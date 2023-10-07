Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан Малиновский заявлен в старте на матч против Милана
Италия
07 октября 2023, 21:10 |
87
1

Руслан Малиновский заявлен в старте на матч против Милана

Украинец проведет второй матч подряд в стартовом составе

07 октября 2023, 21:10 |
87
1
Руслан Малиновский заявлен в старте на матч против Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 7 октября, проходит восьмой тур чемпионата Италии по футболу. «Дженоа» на своем поле сыграет против «Милана».

30-летний украинский полузащитник хозяев поля Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды. Для Руслана это уже второй матч, который он проведет с первых минут.

«Дженоа» после семи сыгранных матчей чемпионата Италии занимает 14-ю строчку турнирной таблицы с 8 очками в активе.

По теме:
Дженоа – Милан. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Основной голкипер. Трубин – в старте Бенфики на матч против Эшторила
Две ошибки Милинковича-Савича при угловых. Ювентус обыграл Торино в Серии А
Руслан Малиновский Дженоа Милан стартовые составы чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бернли – Челси – 1:4. Клуб Мудрика набирает обороты. Видео голов, обзор
Футбол | 07 октября 2023, 20:17 0
Бернли – Челси – 1:4. Клуб Мудрика набирает обороты. Видео голов, обзор
Бернли – Челси – 1:4. Клуб Мудрика набирает обороты. Видео голов, обзор

Смотрите обзор матча 8-го тура АПЛ

Без намека на сопротивление. Днепр-1 спокойно разобрался с Вересом
Футбол | 07 октября 2023, 15:10 36
Без намека на сопротивление. Днепр-1 спокойно разобрался с Вересом
Без намека на сопротивление. Днепр-1 спокойно разобрался с Вересом

Четвертый матч подряд в чемпионате команда Сергея Лавриненко не может даже забить в чужие ворота

Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Волейбол | 07.10.2023, 01:10
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Футзал | 06.10.2023, 20:45
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Теннис | 07.10.2023, 13:30
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
може й вийде.Но то не факт. 
Заявлений кажуть в спорт.юа
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
05.10.2023, 21:39 100
Футбол
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
06.10.2023, 16:30 5
Теннис
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
06.10.2023, 19:40 27
Футбол
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
06.10.2023, 15:50 17
Футбол
Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Пекине
Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Пекине
05.10.2023, 16:17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем