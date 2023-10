МЮ вспомнил, что такое Ферги-тайм. Ириски Миколенко победили клуб Забарного

Сегодня, 7 октября, проходит восьмой тур Английской Премьер-лиги. Сыграно четыре матча.

В украинском дерби между «Эвертоном» и «Борнмутом» полные матчи отыграли украинцы Миколенко и Забарный, а «ириски» разгромили «вишен» со счетом 3:0.

Лондонский «Челси» пропустил первым в матче с «Бернли», но в ответ забил четыре мяча и одержал вторую победу в АПЛ подряд. Михаил Мудрик появился на поле на 82-й минуте матча, заменив автора одного из голов Рахима Стерлинга.

«Манчестер Юнайтед» на Олд Траффорд вспомнил, что такое «Ферги-тайм», и уже в компенсированное время оформил голевую победу против «Брентфорда», дубль на счету шотландца Мактоминея.



Еще в одном матче лондонский «Фулхэм» победил «Шеффилд Юнайтед».

Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.

Бернли – Челси – 1:4

Голы: Одобер, 15 – Аль-Дахиль, 42 (автогол), Палмер, 49, Стерлинг, 65, Джексон, 75.

Эвертон – Борнмут – 3:0

Голы: Гарнер, 8, Гаррисон, 37, Дукуре 60.



Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1

Голы: Мактоминей, 95+3, 90+7 – Йенсен, 26.



Фулхэм – Шеффилд Юнайтед – 3:1

Голы: Де Кордова-Рид, 53, Федерингем, 76 (автогол), Виллиан, 90+2 – Робинсон, 68 (автогол).

