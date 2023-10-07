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Бёрнли
07.10.2023 17:00 – FT 1 : 4
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Англия
07 октября 2023, 19:12 | Обновлено 07 октября 2023, 19:16
560
2

МЮ вспомнил, что такое Ферги-тайм. Ириски Миколенко победили клуб Забарного

Состоялось 4 матча 8-го тура АПЛ

07 октября 2023, 19:12 | Обновлено 07 октября 2023, 19:16
560
2
МЮ вспомнил, что такое Ферги-тайм. Ириски Миколенко победили клуб Забарного
ФК Манчестер Юнайтед.

Сегодня, 7 октября, проходит восьмой тур Английской Премьер-лиги. Сыграно четыре матча.

В украинском дерби между «Эвертоном» и «Борнмутом» полные матчи отыграли украинцы Миколенко и Забарный, а «ириски» разгромили «вишен» со счетом 3:0.

Лондонский «Челси» пропустил первым в матче с «Бернли», но в ответ забил четыре мяча и одержал вторую победу в АПЛ подряд. Михаил Мудрик появился на поле на 82-й минуте матча, заменив автора одного из голов Рахима Стерлинга.

«Манчестер Юнайтед» на Олд Траффорд вспомнил, что такое «Ферги-тайм», и уже в компенсированное время оформил голевую победу против «Брентфорда», дубль на счету шотландца Мактоминея.

Еще в одном матче лондонский «Фулхэм» победил «Шеффилд Юнайтед».

Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.

Бернли – Челси – 1:4

Голы: Одобер, 15 – Аль-Дахиль, 42 (автогол), Палмер, 49, Стерлинг, 65, Джексон, 75.

Эвертон – Борнмут – 3:0

Голы: Гарнер, 8, Гаррисон, 37, Дукуре 60.

Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1

Голы: Мактоминей, 95+3, 90+7 – Йенсен, 26.

Фулхэм – Шеффилд Юнайтед – 3:1

Голы: Де Кордова-Рид, 53, Федерингем, 76 (автогол), Виллиан, 90+2 – Робинсон, 68 (автогол).

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Челси Бернли Бернли - Челси Эвертон Борнмут Манчестер Юнайтед Брентфорд Илья Забарный Михаил Мудрик Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фулхэм Шеффилд Юнайтед
Источник Sport.ua
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AutumnBridge
Это Мактоминей вспомнил какой он Скот!  И это не впервые.
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+1
Octopus
Как в 99 сразу за двоих вспомнил - Шерингема и Сольскьяера
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0
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