МЮ вспомнил, что такое Ферги-тайм. Ириски Миколенко победили клуб Забарного
Состоялось 4 матча 8-го тура АПЛ
Сегодня, 7 октября, проходит восьмой тур Английской Премьер-лиги. Сыграно четыре матча.
В украинском дерби между «Эвертоном» и «Борнмутом» полные матчи отыграли украинцы Миколенко и Забарный, а «ириски» разгромили «вишен» со счетом 3:0.
Лондонский «Челси» пропустил первым в матче с «Бернли», но в ответ забил четыре мяча и одержал вторую победу в АПЛ подряд. Михаил Мудрик появился на поле на 82-й минуте матча, заменив автора одного из голов Рахима Стерлинга.
«Манчестер Юнайтед» на Олд Траффорд вспомнил, что такое «Ферги-тайм», и уже в компенсированное время оформил голевую победу против «Брентфорда», дубль на счету шотландца Мактоминея.
Еще в одном матче лондонский «Фулхэм» победил «Шеффилд Юнайтед».
Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.
Бернли – Челси – 1:4
Голы: Одобер, 15 – Аль-Дахиль, 42 (автогол), Палмер, 49, Стерлинг, 65, Джексон, 75.
Эвертон – Борнмут – 3:0
Голы: Гарнер, 8, Гаррисон, 37, Дукуре 60.
Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1
Голы: Мактоминей, 95+3, 90+7 – Йенсен, 26.
Фулхэм – Шеффилд Юнайтед – 3:1
Голы: Де Кордова-Рид, 53, Федерингем, 76 (автогол), Виллиан, 90+2 – Робинсон, 68 (автогол).
Three wins on the bounce! 💪#BurChe pic.twitter.com/SkZFngdqFH— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 7, 2023
What a finish! 😅#MUFC || #MUNBRE— Manchester United (@ManUtd) October 7, 2023
FT. Three goals. Three points. UTFT! ✊— Everton (@Everton) October 7, 2023
🔵 3-0 🍒 #EVEBOU pic.twitter.com/gJz6gO2gci
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