7 октября на «Гудисон Парк» пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Борнмутом». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Эвертон

Команда в последние сезоны спасает себе прописку в АПЛ буквально в последний момент, в крайнем туре. Весной ириски, уже сменив Лэмпарда на Дайша на тренерском посту, набрали 36 очков - напомним, что Вальядолид тогда же покинул Примеру с 40. Можно было ждать крайне непростого нового розыгрыша, и первые поединки подтвердили эти скептические прогнозы - начинали с 3-х поражений. Но потом синие смогли в Кубке Лиги выбить Донкастер (а на прошлой неделе - и намного более статусную Астон Виллу). А дальше свели вничью с другим аутсайдером, Шеффилд Юнайтед, а после 0:1 с Арсеналом - выиграли у Брентфорда, причем в гостях. Впрочем, потом последовали сенсационные 1:2 с новичком-аутсайдером, Лутоном. Там явно ждали совсем иного результата.

Борнмут

Клуб в предыдущем сезоне, выиграв в очередной раз право подняться из Чемпионшипа, вышло набрать 39 очков, заметно больше, чем Эвертон. Причем первое достижение было еще при Скотте Паркере, а вот основную часть розыгрыша 2022/2023 провели уже при О'Ниле. Но уже в июне сняли и Гарри, поручив должность Андони Ираоле, что до этого работал только в родной Испании. Нельзя сказать, что баск так уж хорошо справляется. Он долго не мог выиграть со своими подопечными (в АПЛ, в Кубке Лиги последовательно справились и с Суонси, и со Сток Сити), беря максимум ничьи, как было с Вест Хэмом, Брентфордом и даже Челси. Но и поражения были там, где и ожидались (и даже реже) - Ливерпулю, Тоттенхэму и Брайтону. Ну, а в прошлом туре и вовсе последовал разгром от Арсенала - лондонский клуб забил 4 безответных мяча.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне стороны обменялись домашними сухими победами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом противостояния ирисок, что играют дома. Но вишенки точно не хуже - рекомендуем ставить на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,87).