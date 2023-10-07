Англия07 октября 2023, 17:00 | Обновлено 07 октября 2023, 17:03
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Эвертон – Борнмут. Миколенко и Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Поединок пройдет 7 октября в 17:00 по Киеву
07 октября 2023, 17:00 | Обновлено 07 октября 2023, 17:03
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7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Борнмут».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports+.
Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Эвертон).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Гарнер (Эвертон).
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