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Чемпионат Англии
Эвертон
07.10.2023 17:00 – 84 3 : 0
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 октября 2023, 17:00 | Обновлено 07 октября 2023, 17:03
457
0

Эвертон – Борнмут. Миколенко и Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE

Поединок пройдет 7 октября в 17:00 по Киеву

07 октября 2023, 17:00 | Обновлено 07 октября 2023, 17:03
457
0
Эвертон – Борнмут. Миколенко и Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Борнмут».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports+.

Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Эвертон).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Гарнер (Эвертон).
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Эвертон Борнмут Эвертон - Борнмут смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Илья Забарный
Источник Sport.ua
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