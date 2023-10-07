Эвертон – Борнмут – 3:0. Миколенко обыграл Забарного. Видео голов, обзор

Сегодня, 7 октября, на своем поле ливерпульский «Эвертон» разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.

Воспользовавшись ошибкой Забарного на 8-й минуте матча счет открыл Джеймс Гарнер, удвоил преимущество «ирисок» Джек Гаррисон, а счет до разгромного довел Дукуре уже во втором тайме.

Украинские защитники Илья Забарный и Виталий Миколенко отыграли полный матч за свои команды.

Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.

Эвертон – Борнмут – 3:0

Голы: Гарнер, 8, Гаррисон, 37, Дукуре 60.

Смотрите видеообзор поединка: