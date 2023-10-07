Англия07 октября 2023, 20:50 |
442
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Эвертон – Борнмут – 3:0. Миколенко обыграл Забарного. Видео голов, обзор
Смотрите обзор матча 8-го тура АПЛ
07 октября 2023, 20:50 |
442
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Сегодня, 7 октября, на своем поле ливерпульский «Эвертон» разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.
Воспользовавшись ошибкой Забарного на 8-й минуте матча счет открыл Джеймс Гарнер, удвоил преимущество «ирисок» Джек Гаррисон, а счет до разгромного довел Дукуре уже во втором тайме.
Украинские защитники Илья Забарный и Виталий Миколенко отыграли полный матч за свои команды.
Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.
Эвертон – Борнмут – 3:0
Голы: Гарнер, 8, Гаррисон, 37, Дукуре 60.
Смотрите видеообзор поединка:
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