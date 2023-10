Беттер потерял £9510 из-за отмененного гола Диаса в ворота Тоттенхэма

30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор».

Счет в поединке мог открыть Луис Диас на 34-й минуте, однако после просмотра VAR мяч был отменен, причем ошибочно.

В футбольной федерации Англии признали ошибку арбитров, которые отвечают за VAR. Даррен Инглэнд и его помощник Дэн Кук были отстранены от дальнейшей работы на 7-й игровой неделе.

Интересно, что беттер Райан Холл поставил 10 фунтов стерлингов на экспресс с коэффициентом 950 из 6 событий на этот поединок, который включал в себя гол Луиса Диаса. Все остальные 5 «пиков» Холла сыграли.

Если бы гол Диаса засчитали, Райан выиграл бы 9510 фунтов стерлингов.

Surely someone needs to pay me out for this!? @SkyFootball @premierleague @SkySportsPL @bet365 pic.twitter.com/Yyan6oZWRT