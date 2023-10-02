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  4. Беттер потерял £9510 из-за отмененного гола Диаса в ворота Тоттенхэма
Англия
02 октября 2023, 15:57 |
932
1

Беттер потерял £9510 из-за отмененного гола Диаса в ворота Тоттенхэма

Райан Холл поставил 10 фунтов стерлингов на экспресс с коэффициентом 950

02 октября 2023, 15:57 |
932
1
Беттер потерял £9510 из-за отмененного гола Диаса в ворота Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор».

Счет в поединке мог открыть Луис Диас на 34-й минуте, однако после просмотра VAR мяч был отменен, причем ошибочно.

В футбольной федерации Англии признали ошибку арбитров, которые отвечают за VAR. Даррен Инглэнд и его помощник Дэн Кук были отстранены от дальнейшей работы на 7-й игровой неделе.

Интересно, что беттер Райан Холл поставил 10 фунтов стерлингов на экспресс с коэффициентом 950 из 6 событий на этот поединок, который включал в себя гол Луиса Диаса. Все остальные 5 «пиков» Холла сыграли.

Если бы гол Диаса засчитали, Райан выиграл бы 9510 фунтов стерлингов.

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Источник Sport.ua
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Burevestnik
в суд на арбітрів ВАР за не отримання винагороди через їхню помилку на суму не отриманої винагороди і ще на стільки ж за моральний збиток.     
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