Роналду забил 30-й гол за Аль-Наср и 730-й на клубном уровне

38-летний португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду помог своей команде одержать победу в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» (2:1).

Португальская звезда успешно реализовала пенальти на 87-й минуте матча, вырвав для команды три очка. Для Роналду этот гол стал тридцатым за саудовский клуб, в котором он сыграл уже тридцать четыре матча.

Благодаря забитому мячу Криштиану добрался до отметки в 730 голов в клубной карьере. В общем, учитывая выступления за сборную, во взрослой карьере Роналду насчитывается уже 854 точных ударов.

