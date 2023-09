ВИДЕО. Таусон увезли с корта на коляске после теплового удара в Гуанчжоу

Клара Таусон из Дании не смогла доиграть матч против Юлии Путинцевой на турнире в Гуанчжоу (6:3, 6:7, отказ).

20-летняя спортсменка упала на корт в начале 3-го сета. Вероятно, это случилось из-за сильной жары. Теннисистку пришлось увезли с корта на каталке.

Причиной снятия назван тепловой удар.

Отметим, что начало матчей четверга на кортах Гуанчжоу было отложено из-за экстремальных погодных условий (+37о С).

