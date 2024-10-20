Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Елена Приданкина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 октября 2024, 01:11 |
130
0

Юлия Стародубцева – Елена Приданкина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации турнира WTA 250 в Гуанчжоу

20 октября 2024, 01:11 |
130
0
Юлия Стародубцева – Елена Приданкина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

20 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 91) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).

В 1-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Елены Приданкиной (WTA 182). Встреча начнется 1-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый очный поединок соперниц. В финале отбора победительница противостояния сыграет с кем-то из пары Гао Синьюй (Китай, WTA 168) – Александра Эала (Филиппины, WTA 148).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Стародубцева получила соперницу в квалификации турнира WTA 250 в Гуанчжоу
СТАРОДУБЦЕВА: «На пути в аэропорт. Уже 6 отказов в Нинбо. Пожелайте удачи»
Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
Юлия Стародубцева смотреть онлайн WTA Гуанчжоу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Бокс | 19 октября 2024, 08:19 0
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса

Легендарный боксер не включил в тройку Деонтея Уайлдера

Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Футбол | 19 октября 2024, 07:10 3
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?

Первое место рейтинга занял Андрес Иньеста

Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Футбол | 19.10.2024, 17:46
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
Футбол | 19.10.2024, 23:22
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
ФОТО. Уж вряд ли позолоченная. Надаль получил специальный приз от Турки
Теннис | 19.10.2024, 22:01
ФОТО. Уж вряд ли позолоченная. Надаль получил специальный приз от Турки
ФОТО. Уж вряд ли позолоченная. Надаль получил специальный приз от Турки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
18.10.2024, 22:05 20
Футбол
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мбаппе вернулся совсем другим игроком»
18.10.2024, 16:21 2
Футбол
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
19.10.2024, 08:59 3
Футбол
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
19.10.2024, 07:54 26
Футбол
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
18.10.2024, 09:52 8
Теннис
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
18.10.2024, 23:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем