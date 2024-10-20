Юлия Стародубцева – Елена Приданкина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 91) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).

В 1-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Елены Приданкиной (WTA 182). Встреча начнется 1-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.

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Это будет первый очный поединок соперниц. В финале отбора победительница противостояния сыграет с кем-то из пары Гао Синьюй (Китай, WTA 168) – Александра Эала (Филиппины, WTA 148).

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