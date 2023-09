В новом контракте Бернарду Силвы с Ман Сити есть клаусула. Названа сумма

В новом контракте португальского полузащитника Бернарду Силвы с английским «Манчестер Сити» есть клаусула, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Эта сумма равна 50 миллионам фунтов стерлингов, но активировать ее можно будет только начиная с лета 2024 года. Сейчас Бернарду Силва полностью сфокусирован на «Сити», несмотря на интерес со стороны «ПСЖ» и «Барселоны». Он подписал новый контракт, чтобы выиграть еще несколько трофеев.

В этом сезоне на счету 29-летнего португальца 5 матчей за «горожан», в которых он отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

