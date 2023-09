Забил на 90+6. Кучерявый оформил дубль за 14 минут и спас Сент-Джонстон

2 сентября состоялся матч 4-го тура чемпионата Шотландии по футболу между клубами «Сент-Джонстон» и «Денди». Игра завершилась со счетом 2:2.

21-летний украинский полузащитник хозяев Максим Кучерявый начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 55-й минуте.

На 82-й Максим сократил отставание своей команде, забив после передачи Грэхама Кери, а на 90+6 вырвал ничью в поединке после ассиста Люка Робинсона.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.00 баллов. Таким образом Кучерявый стал лучшим игроком матча.

Для Максима это 3-й гол в текущем розыгрыше чемпионата Шотландии.

Оценки WhoScored за матч Сент-Джонстон – Денди – 2:2

FULL TIME’I Saints 2-2 Dundee



Its not over until the referee blows for full time



Two late Max Kucheriavyi goals level strikes from Amadou Bakayoko and Ricki Lamie and the points are shared



Enjoy your Saturday night Saints fans#SJFCRetro #CinchPremiership pic.twitter.com/x3KRHys6xD