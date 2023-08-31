Боруссия Дортмунд подписала форварда сборной Германии

Немецкая «Боруссия» Дортмунд подписала форварда «Вердера» и сборной Германии Никласа Фуллкруга, сообщает Фабрицио Романо.

30-летний Фуллкруг согласовал с «Боруссией» контракт на три года и сегодня пройдет медосмотр. Сейчас готовятся документы для оформления трансфера.

В нынешнем сезоне в составе «Вердера» Никлас Фуллкруг сыграл три матча и забил один гол, а в прошлом сезоне – 30 матчей, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.