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  4. Боруссия Дортмунд подписала форварда сборной Германии
Германия
31 августа 2023, 13:52 |
704
0

Боруссия Дортмунд подписала форварда сборной Германии

Никлас Фуллкруг подпишет контракт на три года

31 августа 2023, 13:52 |
704
0
Боруссия Дортмунд подписала форварда сборной Германии
Twitter (Фабрицио Романо). Никлас Фуллкруг

Немецкая «Боруссия» Дортмунд подписала форварда «Вердера» и сборной Германии Никласа Фуллкруга, сообщает Фабрицио Романо.

30-летний Фуллкруг согласовал с «Боруссией» контракт на три года и сегодня пройдет медосмотр. Сейчас готовятся документы для оформления трансфера.

В нынешнем сезоне в составе «Вердера» Никлас Фуллкруг сыграл три матча и забил один гол, а в прошлом сезоне – 30 матчей, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.

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трансферы трансферы Бундеслиги Вердер Боруссия Дортмунд Никлас Фуллкруг Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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