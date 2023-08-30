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  4. Снова выбрал деньги. Янник Феррейра Карраско договорился с Аль-Шабабом
Испания
30 августа 2023, 18:04 | Обновлено 30 августа 2023, 18:34
362
0

Снова выбрал деньги. Янник Феррейра Карраско договорился с Аль-Шабабом

Но у мадридского «Атлетико» нет желания продавать игрока

30 августа 2023, 18:04 | Обновлено 30 августа 2023, 18:34
362
0
Снова выбрал деньги. Янник Феррейра Карраско договорился с Аль-Шабабом
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Феррейра Карраско

Бельгийский вингер мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско согласовал условия личного контракта с саудовским «Аль-Шабабом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Но сейчас все зависит не от 29-летнего Янника, а от его клуба. «Атлетико» не имеет никакого желания принимать поздние предложения, поэтому либо «Аль-Шабаб» сделает все в ближайшие часы, либо переход не состоится.

Напомним, зимой 2018 года Карраско поехал играть в Китай, но из-за проблем с одноклубниками, коронавирус и желание поиграть в футбол на топ-уровне вернулся к «матрасникам» уже через 2 года.

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Янник Феррейра Карраско Аль-Шабаб Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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