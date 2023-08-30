Снова выбрал деньги. Янник Феррейра Карраско договорился с Аль-Шабабом
Но у мадридского «Атлетико» нет желания продавать игрока
Бельгийский вингер мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско согласовал условия личного контракта с саудовским «Аль-Шабабом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Но сейчас все зависит не от 29-летнего Янника, а от его клуба. «Атлетико» не имеет никакого желания принимать поздние предложения, поэтому либо «Аль-Шабаб» сделает все в ближайшие часы, либо переход не состоится.
Напомним, зимой 2018 года Карраско поехал играть в Китай, но из-за проблем с одноклубниками, коронавирус и желание поиграть в футбол на топ-уровне вернулся к «матрасникам» уже через 2 года.
Al Shabab insisting on Yannick Ferreira Carrasco deal since June but Atléti are still waiting for formal proposal 🚨🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023
Atlético have no intention to accept any late bid — quick resolution or deal would collapse.
Carrasco already agreed tedms with Al Shabab. pic.twitter.com/pxvLlXyDAd
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