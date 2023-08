Снова выбрал деньги. Янник Феррейра Карраско договорился с Аль-Шабабом

Бельгийский вингер мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско согласовал условия личного контракта с саудовским «Аль-Шабабом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Но сейчас все зависит не от 29-летнего Янника, а от его клуба. «Атлетико» не имеет никакого желания принимать поздние предложения, поэтому либо «Аль-Шабаб» сделает все в ближайшие часы, либо переход не состоится.

Напомним, зимой 2018 года Карраско поехал играть в Китай, но из-за проблем с одноклубниками, коронавирус и желание поиграть в футбол на топ-уровне вернулся к «матрасникам» уже через 2 года.

