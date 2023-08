Позор. Еще один футболист из рф стал игроком клуба топ-чемпионата в Европе

Игрок московского «динамо» Саба Сазонов вскоре станет игроком итальянского «Торино», сообщает инсайдер Николо Скира.

«Быки» выплатят российскому клубу 3 миллиона евро. Игрок подпишет четырехлетний контракт со своей новой командой. У Сабы двойное гражданство: российское и грузинское, играет за сборную Грузии.

Клуб «динамо» москва спонсируется российским втб-банком, который с 2014 года находится под международными санкциями.

Напомним, уже не впервые «Торино» подписывает игрока из россии. Летом 2022 года они объявили об аренде Алексея Миранчука, который сейчас принадлежит «Аталанте».

