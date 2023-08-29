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Италия
29 августа 2023, 14:29 | Обновлено 29 августа 2023, 16:15
3853
4

Позор. Еще один футболист из рф стал игроком клуба топ-чемпионата в Европе

Саба Сазонов переходит в «Торино»

29 августа 2023, 14:29 | Обновлено 29 августа 2023, 16:15
3853
4
Позор. Еще один футболист из рф стал игроком клуба топ-чемпионата в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Саба Сазонов

Игрок московского «динамо» Саба Сазонов вскоре станет игроком итальянского «Торино», сообщает инсайдер Николо Скира.

«Быки» выплатят российскому клубу 3 миллиона евро. Игрок подпишет четырехлетний контракт со своей новой командой. У Сабы двойное гражданство: российское и грузинское, играет за сборную Грузии.

Клуб «динамо» москва спонсируется российским втб-банком, который с 2014 года находится под международными санкциями.

Напомним, уже не впервые «Торино» подписывает игрока из россии. Летом 2022 года они объявили об аренде Алексея Миранчука, который сейчас принадлежит «Аталанте».

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Саба Сазонов Торино Динамо Москва трансферы трансферы Серии A
Источник Николо Скира
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Комментарии 4
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K 12
Педики 
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+4
UFC
Ещё и черников с краснодара в лион
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+2
anacreon
Ну, якщо грає за збірну Грузії, то тут все ж таки він грузин. Те, що в нього як фантік руський паспорт то вже інше. Офіційно ж він гравець збірної Грузії.Але той факт, що оце купляють гравців з чемпіонату росії і платять їм гроші - за це треба братися нашим чиновникам і вимагати від Європи запровадити санкції на такі транзакції, бо це спонсорування тероризму. Щоб вони фізично не могли оці гроші переводити. Тобі і припиниться це. 
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+1
DK1961
Вообще то это грузин. Хотя и играл за москалей (Динамо Москва).
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0
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