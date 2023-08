Аль-Ахли может подписать чемпиона мира из Атлетико

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» работает над подписанием полузащитника «Атлетико» Мадрид и чемпиона мира в составе сборной Аргентины Родриго Де Пауля. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, 29-летний аргентинец стал трансферной целью «Аль-Ахли» после того, как не удалось подписать Пётра Зелиньски из «Наполи». Переговоры с «Атлетико» идут очень сложно, но «Аль-Ахли» все же надеется оформить трансфер.

В нынешнем сезоне на счету Де Пауля 3 гола и 8 ассистов в 38 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

Understand Al Ahli have opened talks to sign Rodrigo de Paul. He's the main target after Piotr Zielinski deal collapsed, deal on 🟢🇸🇦 #AlAhli



Negotiations with Atlético Madrid are not easy but Al Ahli are really trying. pic.twitter.com/hoYGAbOl2z