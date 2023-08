Романо: Габриэль Вейга – игрок Наполи

21-летний испанский полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга вскоре перейдет в «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Неаполитанский клуб заплатит за талантливого игрока 30 миллионов евро. Также в соглашении прописаны возможные бонусы в размере 6 миллионов евро. В его контракте была прописана клаусула в размере 40 миллионов евро, но итальянцы договорились о трансфере за меньшую сумму.

«Наполи» уже готовит документы и запланировал медосмотр игрока. Они хотят, чтобы Габриэль присоединился к команде к концу недели.

Прошлый сезон стал прорывным для молодого испанца. Габри провел 40 матчей за «Сельту», забив 11 голов и отдав 4 ассиста.

