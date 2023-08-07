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  4. Источник: Анатолий Трубин подпишет контракт с Бенфикой до 2028 года
Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 09:50 |
1133
2

Источник: Анатолий Трубин подпишет контракт с Бенфикой до 2028 года

Николо Скира утверждает, что трансфер обойдется в 12 миллионов евро

07 августа 2023, 09:50 |
1133
2
Источник: Анатолий Трубин подпишет контракт с Бенфикой до 2028 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин покинет клуб и подпишет контракт с португальской «Бенфикой» до 2028 года.

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, сумма трансфера составит 12 миллионов евро (включая бонусы), а также «Шахтер» получит 40% от перепродажи Трубина в будущем.

Контракт Трубина с «Шахтером» истекает в июне 2024 года. В минувшем сезоне Анатолий провел за горняков 28 матчей УПЛ и 10 поединков еврокубков.

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Николо Скира Шахтер Донецк Анатолий Трубин Бенфика трансферы трансферы УПЛ
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Олександр
Я бы не советовал шахтеру расставаться с Трубиным .Это конечно не куртуа и цена 12 млн можно сказать.даже завышена .Но глчдя матчи шазтера особенно с тотнхэмом ясно что команда не готова к сезону но то что творят в защите придурок матвиенко это кошмар а Ризнык любой удар это гол .на выходах.он ошибается два из трех 
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