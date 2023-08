Источник: Анатолий Трубин подпишет контракт с Бенфикой до 2028 года

Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин покинет клуб и подпишет контракт с португальской «Бенфикой» до 2028 года.

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира. По информации источника, сумма трансфера составит 12 миллионов евро (включая бонусы), а также «Шахтер» получит 40% от перепродажи Трубина в будущем.

Контракт Трубина с «Шахтером» истекает в июне 2024 года. В минувшем сезоне Анатолий провел за горняков 28 матчей УПЛ и 10 поединков еврокубков.

Anatolji #Trubin to #Benfica from #Shakhtar for €12M (bonuses included) is at the final stage. Shakhtar will have 40% on the future sale. Contract until 2028. #transfers https://t.co/LDLMMBRtHt