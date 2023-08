Источник: Бенфика направила Шахтеру трансферное предложение по Трубину

Португальская «Бенфика» близка к завершению сделки по приобретению голкипера «Шахтера» Анатолия Трубина.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, орлы направили горнякам трансферное предложение: 10 млн евро плюс бонусы в размере 1 млн евро. Сделка также включает пункт о том, что «Шахтер» получит 40% средств от последующей продажи футболиста.

Первые контакты между клубами начались 4 дня назад, а сейчас сделка уже близка к завершению.

Контракт Трубина с «Шахтером» истекает в июне 2024 года. В минувшем сезоне Анатолий провел за горняков 28 матчей УПЛ и 10 поединков еврокубков.

